Tuyển Việt Nam củng cố vị trí số 1 bóng đá Đông Nam Á bằng việc bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup, với kết quả chung cuộc thắng Thái Lan 4-2 sau 2 lượt trận chung kết đi - về.

HLV Kim Sang Sik thực sự mang đến 'phép thuật' cho bóng đá Việt Nam, khi gặt hái 4 danh hiệu trong vòng 2 năm qua. Ảnh: S.N

Đáng chú ý, trận đấu trên sân Mỹ Đình tối 26/8 có sự hiện diện của Chủ tịch LĐBĐ thế giới (FIFA), Gianni Infantino. Tuyển Việt Nam đã vinh dự là đội đầu tiên được người đứng đầu FIFA trao cúp vàng ở sân chơi ASEAN Cup.

Đây cũng là lần đầu tiên Những chiến binh sao vàng vô địch giải đấu 2 lần liên tiếp. Trước đó, đội lên ngôi vào các năm 2008 (HLV Calisto), 2018 (HLV Park Hang Seo) và 2024 (HLV Kim Sang Sik).

Thành tích cũng đưa HLV Kim Sang Sik vượt cả thầy Park, tiếp nối năm 2025 ‘bội thu’ danh hiệu: vô địch ASEAN Cup 2024, vô địch bóng đá Đông Nam Á (U23 Việt Nam) và giành HCV SEA Games 33 (U22 Việt Nam).

Bên cạnh đó, tuyển Việt Nam cũng đang nắm giữ kỷ lục chuỗi 26 trận bất bại (22 thắng, 4 hòa).

Vị thuyền trưởng ĐTQG Việt Nam nhận nhiều sự chia vui từ quê nhà và hôm nay (28/8), ông đã có cuộc trò chuyện trực tuyến với truyền thông Hàn Quốc chia sẻ cũng như bật mí một số điều thú vị.

Theo tờ Yonhap News, dù gặt được nhiều thành tích đáng nể với các đội tuyển Việt Nam, nhưng HLV Kim Sang Sik vẫn rất khiêm tốn, cho biết, vẫn còn rất nhiều thử thách của ở phía trước mà ông muốn đạt được cùng các học trò.

Vị thuyền trưởng tiết lộ trong lúc trao giải, Chủ tịch FIFA đã nói với ông rằng mong được thấy tuyển Việt Nam góp mặt tại World Cup. Ảnh: S.N

HLV Kim Sang Sik đồng thời tiết lộ điều Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino kỳ vọng ở tuyển Việt Nam: “Tôi đã gặp Chủ tịch FIFA tại lễ trao giải ASEAN Cup 2026 và ông ấy nói với tôi rằng thực sự muốn thấy tuyển Việt Nam chơi ở World Cup”.

Ông chia sẻ thêm: “Mục tiêu của tôi và với tư cách là HLV trưởng, tôi muốn giúp bóng đá Việt Nam phát triển để biến giấc mơ World Cup thành hiện thực. Cho đến lúc này, tuyển Việt Nam vẫn chưa một lần giành vé tham dự ngày hội bóng đá thế giới. Thế nên, nếu có thể cùng đội góp mặt ở World Cup thì thật tuyệt vời”.

Khi được hỏi về cuộc gặp duyên nợ giữa tuyển Việt Nam với Hàn Quốc tại VCK Asian Cup diễn ra vào đầu năm sau, HLV Kim Sang Sik cho hay: “Đối đầu với tuyển Hàn Quốc cũng không có gì quá đặc biệt. Tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị thật tốt với tâm thế sẵn sàng thách thức. Tôi cũng mong tuyển Hàn Quốc sẽ có màn trình diễn tốt, thể hiện bộ mặt mới tại giải đấu”.