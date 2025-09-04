Theo trang tin Militarnyi, vào lúc 6h30 giờ địa phương ngày 3/9, chiếc Il-76 đã cất cánh để thực hiện hành trình từ Krasnoyarsk tới Ulan-Ude. Nhưng chỉ vài phút sau, động cơ máy bay gặp sự cố, buộc phi hành đoàn phải yêu cầu hạ cánh xuống sân bay gần nhất.

Máy bay đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Cheremshanka, nơi chủ yếu phục vụ các dòng máy bay nhỏ. Chiếc Il-76 thậm chí bị trượt 50m ra khỏi đường băng.

Hiện trường máy bay vận tải quân sự Il-76 phải hạ cánh khẩn cấp ở Nga. Ảnh: SHOT

Những bức ảnh được công bố cho thấy, máy bay gặp nạn có màu sơn đặc trưng và vũ khí ở tháp pháo đuôi. Điều này cho thấy, máy bay thuộc Lực lượng Không quân vũ trụ Nga.

Theo hãng truyền thông RBC của Nga, không có ai bị thương trong vụ tai nạn. Mục đích của chuyến bay chưa được công bố, nhưng Il-76 thường được Nga sử dụng để vận chuyển nhân sự và hàng hóa đặc biệt.

Máy bay Il-76 hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Krasnoyarsk. Ảnh: Mash

Máy bay Il-76 từng gặp phải một số vụ tai nạn trong quá trình hoạt động. Điển hình, vào tháng 3/2024, một chiếc Il-76 đã bốc cháy giữa không trung và rơi xuống vùng Ivanovo, cách thủ đô Moscow khoảng 250km về phía đông và cách biên giới Ukraine hơn 700km. Một chiếc Il-76 khác cũng từng bị cháy do lỗi động cơ khi cất cánh vào năm 2023.

Theo các nhà nghiên cứu, Nga có hơn 120 máy bay Il-76 đang hoạt động và đây là phương tiện vận tải hàng không chính.

Đáng nói, sau những cuộc tập kích liên tiếp bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, Nga đã điều chuyển số lượng lớn máy bay từ những khu vực dễ bị tấn công đến các sân bay phía đông. Ví dụ, tại Pskov, nơi nhiều chiếc Il-76 từng đồn trú, loại máy bay này hiện cũng gần như biến mất hoàn toàn.

Theo dữ liệu vệ tinh Sentinel-2, Nga đang di chuyển các máy bay gần như hàng ngày để đối phương khó phát hiện và tấn công.