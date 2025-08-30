Kênh Telegram của Cơ quan Hàng không chiến lược Liên bang Nga đã công bố các bức ảnh vệ tinh về hoạt động nâng cấp tại căn cứ không quân Morozovsk. Theo đó, các hầm trú ẩn được thiết kế để chứa máy bay ném bom Su-34, cũng như máy bay trinh sát Su-24MR của Nga. Đây là những máy bay được Nga dùng để tiến hành không kích bằng bom lượn vào lãnh thổ Ukraine.

Trên thực tế, các máy bay Nga hầu như không được nhìn thấy xuất hiện tại căn cứ Morozovsk. Chúng chỉ rời khỏi hầm trú ẩn ngay trước khi cất cánh, và việc bảo trì được thực hiện bên trong hầm trú ẩn.

Hình ảnh hầm trú ẩn được xây dựng tại căn cứ không quân Morozovsk. Ảnh: Telegram

Theo trang tin Militarnyi, hôm 27/8, ít nhất một chiếc Su-34 đã có mặt ở khu vực trống trải tại căn cứ không quân Morozovsk, cùng với 4 chiếc Su-24MR bên trong hầm trú ẩn.

Một bức ảnh vệ tinh còn hé lộ một nhà kho tại căn cứ, nơi lưu giữ các container dường như được sử dụng để chứa bom trên không. Đáng nói, việc xây dựng thêm các hầm trú ẩn bảo vệ cũng đang được tiến hành tại đây.

Tiêm kích Su-34 bị phá hủy tại căn cứ không quân Morozovsk. Ảnh: Telegram

Căn cứ không quân Morozovsk đã nhiều lần bị Ukraine tấn công, dẫn tới sự hư hại của hạ tầng cơ sở và các tiêm kích ném bom Su-34.

Thiệt hại về vũ khí Nga tại căn cứ Morozovsk sau đòn không kích của Ukraine. Ảnh: Telegram

Vào đầu tháng 8/2024, một kho đạn tại đây đã bị phá hủy sau cuộc không kích của Ukraine dẫn tới thiệt hại lớn về bom dẫn đường, và tên lửa không đối không.

Một số hình ảnh về hoạt động nâng cấp bảo vệ tại căn cứ Morozovsk của Nga:

