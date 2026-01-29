Nhiều yếu tố hỗ trợ giá vàng tăng

Giá vàng thế giới lần đầu tiên vượt ngưỡng 5.200 USD/ounce. Còn trong nước, chiều 28/1, vàng miếng SJC cũng tăng chóng mặt, vượt mốc 184 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn tăng lên mức 183 triệu đồng/lượng.

“Đà tăng mạnh của giá vàng không quá bất ngờ, trong bối cảnh các ngân hàng trung ương toàn cầu tiếp tục đa dạng hóa dự trữ, gia tăng tỷ trọng vàng và giảm phụ thuộc vào đồng USD”, chuyên gia vàng Chu Phương chia sẻ quan điểm với PV VietNamNet.

Bà Phương cho hay, dù khối lượng mua vào của các ngân hàng trung ương không còn ở mức cao như các năm trước, nhưng việc vàng vẫn được lựa chọn là tài sản dự trữ chiến lược đã tạo nền tảng vững chắc cho xu hướng tăng giá trong dài hạn, củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, đợt tăng “dựng đứng” trong các phiên ngày 27 và 28/1 chủ yếu xuất phát từ những phát biểu gây chú ý của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc điều hành đồng USD. Thông tin này khiến đồng bạc xanh suy yếu mạnh, có thời điểm rơi về vùng 96 điểm - mức thấp nhất trong nhiều tháng.

Khi USD giảm giá, các tài sản được định giá bằng đồng tiền này, trong đó có vàng và bạc sẽ tăng mạnh.

Ngoài ra, thị trường cũng đặc biệt quan tâm tới cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào sáng 29/1 (giờ Việt Nam). Dù phần lớn dự báo cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất, giới đầu tư vẫn chờ đợi đánh giá của cơ quan này về thị trường lao động và triển vọng nới lỏng chính sách trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Xu hướng mua dự trữ và USD suy yếu đang mở đường cho giá vàng trong nước được chuyên gia dự báo tiến sát mốc 190 triệu đồng/lượng.

Theo bà Phương, yếu tố nhân sự tại Fed cũng đang được thị trường theo dõi sát. Việc Chủ tịch Fed đương nhiệm sắp hết nhiệm kỳ, cùng khả năng ông Trump đề cử một nhân vật có quan điểm “ôn hòa” hơn về chính sách tiền tệ, có thể khiến USD tiếp tục suy yếu. Môi trường lãi suất thấp và chính sách nới lỏng sẽ là yếu tố hỗ trợ tích cực cho giá vàng.

“Ngay cả khi Fed chưa chính thức hạ lãi suất, thị trường vẫn đang giao dịch theo kịch bản lãi suất giảm. Chính kỳ vọng này đã góp phần đẩy giá vàng tăng mạnh trong các phiên gần đây”, bà Phương nhận định.

Chuyên gia kinh tế Phan Dũng Khánh cũng cho rằng, đà tăng của giá vàng thế giới hiện nay chịu tác động từ nhiều yếu tố, trong đó là các vấn đề căng thẳng địa chính trị và những bất ổn trong chính sách kinh tế toàn cầu.

Bên cạnh đó, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ quan điểm muốn Fed sớm hạ lãi suất cũng tạo sức ép lên chính sách tiền tệ. Trong bối cảnh này, khả năng Chủ tịch Fed mới sẽ được ông Trump đề cử sắp tới sẽ có xu hướng theo lập trường nới lỏng hơn, điều này càng khiến đồng USD suy yếu.

“Khi USD giảm giá, các tài sản được định giá bằng đồng tiền này, trong đó có vàng, sẽ được hỗ trợ tăng giá. Cùng với đó, các chính sách thuế quan cũng góp phần làm gia tăng nhu cầu trú ẩn an toàn”, ông Khánh nhận định.

Đáng chú ý, nhu cầu mua vàng dự trữ từ các ngân hàng trung ương và tổ chức tài chính lớn tiếp tục gia tăng, với sự tham gia của nhiều “gương mặt” mới. Điển hình như Ngân hàng Trung ương Ba Lan đẩy mạnh mua vàng, hay Tether - đơn vị phát hành stablecoin USDT đã gia tăng mạnh lượng vàng nắm giữ, với tổng dự trữ hiện gần 140 tấn sau khi mua thêm khoảng 27 tấn vào cuối năm ngoái.

Giá vàng trong nước có thể chạm mốc 190 triệu/lượng

Tại thị trường trong nước, bà Chu Phương cho rằng, ngoài tác động từ diễn biến thế giới, giá vàng còn chịu ảnh hưởng bởi xu hướng giảm của tỷ giá. Khi USD kém hấp dẫn, một bộ phận nhà đầu tư có xu hướng chuyển dịch dòng tiền sang vàng.

Theo vị chuyên gia, thị trường vàng trong nước thường có xu hướng tăng nhanh hơn thế giới, nhưng lại giảm chậm khi giá quốc tế hạ nhiệt.

“Do đó, giá vàng trong nước hiện vẫn ‘neo’ ở vùng cao và chưa có dấu hiệu giảm mạnh trong ngắn hạn”, bà nói.

Trả lời câu hỏi liệu giá vàng trong nước có thể chạm mốc 190 triệu đồng/lượng hay không, bà Phương cho rằng điều này hoàn toàn có thể xảy ra với xung lực hiện tại.

“Hiện nhiều ngân hàng lớn tại Mỹ và châu Âu đã tính đến kịch bản giá vàng lên 6.000 USD/ounce trong năm nay. Trong bối cảnh đó, mốc 190 triệu đồng/lượng tại Việt Nam hoặc kỳ vọng cao hơn nữa không phải là điều quá xa vời”, bà Phương nhận định.

Về chiến lược đầu tư, chuyên gia Chu Phương khuyến nghị nhà đầu tư chỉ nên mua vàng ở giai đoạn thị trường ổn định hơn. Khi giá vàng tăng mạnh như hiện nay, việc tiếp cận mua vàng cũng không dễ dàng khi các thương hiệu giới hạn giao dịch.

Theo bà, vàng nên được nhìn nhận chủ yếu là tài sản tích trữ nhằm bảo toàn giá trị, thay vì công cụ đầu cơ ngắn hạn.

“Nhà đầu tư nên chuẩn bị sẵn nguồn vốn và chờ những nhịp điều chỉnh để mua vào ở mức giá hợp lý hơn. Việc FOMO trong giai đoạn ‘nóng’ tiềm ẩn nhiều rủi ro”, bà cảnh báo.

Đối với chiến lược dài hạn, bà Phương cho rằng việc phân bổ khoảng 10-15% danh mục đầu tư vào vàng là phù hợp.

Với những nhà đầu tư đang nắm giữ vàng, theo bà Phương, nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ để chờ đợi mức giá cao hơn.

“Tôi đánh giá đà tăng của vàng chưa dừng lại ở đây”, bà Phương chia sẻ.

Chuyên gia Phan Dũng Khánh nhận định, các yếu tố hỗ trợ hiện tại khiến xu hướng tăng của giá vàng khó đảo chiều trong ngắn hạn. Tuy nhiên, thị trường vẫn sẽ xuất hiện các nhịp điều chỉnh kỹ thuật.

“Việc giá vàng tăng 100-200 USD/ounce rồi điều chỉnh giảm khoảng 50 USD/ounce là diễn biến bình thường. Xu hướng chung có thể không thay đổi, nhưng những nhịp điều chỉnh này sẽ tạo áp lực lớn với nhà đầu tư lướt sóng”, ông Khánh lưu ý.

Do đó, chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng khi “lướt sóng” vàng, bởi ngoài rủi ro biến động giá còn tồn tại rủi ro về chênh lệch mua - bán, tỷ giá và yếu tố pháp lý, nhất là trong các giao dịch không chính thức trên mạng xã hội.

“Nếu đầu tư vàng, nhà đầu tư không nên vay mượn, không ‘tất tay’ mà chỉ sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi”, ông Khánh khuyến cáo.