Sau một quý II đầy biến động với đợt điều chỉnh giảm sâu, vàng đã phục hồi ngoạn mục trong những ngày đầu tháng 8.

Chốt phiên 5/8, giá vàng giao ngay tăng 4,4% lên 4.253 USD/ounce, có thời điểm chạm 4.264 USD/ounce - mức cao nhất kể từ ngày 18/6. Đà tăng tiếp tục được duy trì khi giá vàng giao ngay vượt ngưỡng 4.300 USD/ounce trong phiên 6/8 và có lúc tiến sát 4.350 USD/ounce.

Tính từ đầu tuần, vàng đã tăng khoảng 6%, đánh dấu mức tăng mạnh nhất trong nhiều tháng.

Lực mua đến từ nhiều phía: các quỹ ETF vàng lớn quay lại giải ngân, dòng tiền đầu cơ đổ vào thị trường kim loại quý và quan trọng nhất là sự tích cực mua vào từ Trung Quốc.

Giới phân tích nhận định, vàng đang hình thành một vùng đáy vững chắc quanh mốc 4.000 USD/ounce sau nhiều tuần tích lũy và đà bật tăng lần này có thể là khởi đầu cho một xu hướng tăng mới.

Giá vàng bật tăng hơn 4% lên đỉnh một tháng, được thúc đẩy bởi kỳ vọng Fed đổi chiều chính sách và làn sóng mua vàng kỷ lục từ Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Yếu tố tạo cú hích cho kim loại quý

Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran về eo biển Hormuz đang diễn ra qua trung gian Oman và Qatar. Mỹ tuyên bố có thể sớm đạt thỏa thuận, nhưng Iran bác bỏ việc đàm phán trực tiếp, chỉ thảo luận với Oman về một "hành lang tạm thời".

Căng thẳng vẫn còn khi chưa có thỏa thuận chính thức được xác nhận. Dù vậy, thông tin về đàm phán ngay lập tức tác động đến thị trường năng lượng.

Giá dầu WTI giảm khoảng 6% trong phiên giao dịch đêm 5/8, xuống quanh 75 USD/thùng, trong khi Brent giảm xuống dưới 79 USD/thùng.

Giá dầu giảm kéo theo kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt, làm giảm áp lực buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tiếp tục nâng lãi suất.

Bên cạnh đó, các báo cáo việc làm gần đây của Mỹ cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt rõ rệt. Theo báo cáo của ADP - công ty cung cấp dịch vụ bảng lương hàng đầu Mỹ, khu vực tư nhân chỉ tạo thêm 44.000 việc làm trong tháng 7, thấp hơn nhiều so với dự báo khoảng 70.000 của các nhà phân tích.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp cũng tăng, củng cố kỳ vọng Fed sẽ thận trọng hơn với khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 đã giảm xuống còn 55,4% - mức thấp nhất trong một tuần.

Ngoài ra, đồng USD đã giảm xuống quanh mức thấp nhất trong 6 tuần sau những tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ-Iran. Một đồng USD yếu hơn khiến vàng trở nên rẻ hơn cho người mua bằng các ngoại tệ khác, thúc đẩy nhu cầu.

Theo BCA Research, rào cản lớn nhất đối với vàng là lãi suất thực có thể đã đạt đỉnh. Chiến lược gia trưởng về hàng hóa Roukaya Ibrahim của BCA nhận định: "Ngay cả khi Fed vẫn tăng lãi suất, thị trường đã phản ánh hết kỳ vọng này. Vàng không cần Fed cắt giảm lãi suất ngay lập tức để tăng giá, chỉ cần thị trường xác nhận rằng đỉnh lãi suất thực đã qua đi là đủ".

Trung Quốc mua vàng kỷ lục

Dòng tiền từ Trung Quốc đang trở thành một trong những động lực đáng chú ý của thị trường vàng. Các quỹ ETF vàng nội địa tại Trung Quốc đã ghi nhận 14 ngày liên tiếp dòng tiền vào, chuỗi dài nhất kể từ tháng 3, với tổng giá trị khoảng 1,2 tỷ USD.

Điều này đánh dấu sự đảo chiều ngoạn mục sau khi các quỹ này ghi nhận dòng tiền ra kỷ lục trong tháng 6.

Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa (PBOC) đã bổ sung khoảng 20 tấn vàng vào dự trữ trong tháng 7, đánh dấu tháng thứ 21 liên tiếp PBOC tăng dự trữ vàng. Ảnh: Xinhua

Đặc biệt, dữ liệu từ Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa (PBOC) công bố ngày 7/8 cho thấy nước này đã bổ sung khoảng 20 tấn vàng vào dự trữ trong tháng 7, nâng tổng lượng nắm giữ lên 76,08 triệu ounce.

Đây là lượng mua lớn nhất của PBOC kể từ tháng 10/2023, đánh dấu tháng thứ 21 liên tiếp Trung Quốc tích cực gom vàng.

Không chỉ có ngân hàng trung ương, các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức Trung Quốc cũng đang đổ xô vào vàng. Theo số liệu từ Hiệp hội Vàng Trung Quốc, trong nửa đầu năm 2026, lượng vàng tiêu thụ tại Trung Quốc đạt 511,4 tấn, tăng 1,23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, nhu cầu đầu tư vào vàng miếng và vàng xu tăng vọt 28,42% lên 339,3 tấn, trong khi nhu cầu trang sức giảm 33,88% xuống 132,1 tấn

Sự dịch chuyển này cho thấy giới đầu tư Trung Quốc đang coi vàng như một kênh trú ẩn an toàn và phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh thị trường chứng khoán bất ổn và kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Các tổ chức tài chính lớn vẫn lạc quan về vàng. Deutsche Bank nâng dự báo cuối năm lên 4.700 USD/ounce, cho rằng chu kỳ tăng từ tháng 8/2024 chưa kết thúc, trong khi InvestingLive đặt mục tiêu 4.590 USD/ounce trong hai tháng tới.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp Mỹ gây bất ngờ khi giảm 23.000 việc làm, thấp hơn dự báo, làm giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất và hỗ trợ giá vàng.

Theo Hội đồng Vàng thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương đã mua ròng 289 tấn vàng trong quý II/2026. Điều này cho thấy lực cầu từ khu vực chính thức vẫn là một trong những nền tảng hỗ trợ quan trọng đối với giá vàng trong trung và dài hạn.

Theo Xinhua News Agency, CCTV Finance, Securities Times