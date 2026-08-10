Vàng SJC tăng chậm hơn thế giới

Mở cửa phiên giao dịch ngày 10/8, giá vàng miếng SJC giảm 500.000 đồng/lượng, xuống 140,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá vàng nhẫn tại một số thương hiệu lớn cũng giảm tương tự, xuống khoảng 140,7 triệu đồng/lượng mua vào và 144,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Diễn biến này chủ yếu theo nhịp điều chỉnh nhẹ của thị trường quốc tế. Giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á sáng 10/8 giảm khoảng 15 USD, xuống 4.328 USD/ounce, sau khi tăng vọt trong tuần trước.

Trong tuần giao dịch từ 3-7/8, vàng thế giới tăng gần 300 USD/ounce, lên mức cao nhất gần hai tháng, khoảng 4.341 USD/ounce. Động lực chính đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bớt cứng rắn về chính sách tiền tệ, trong khi các yếu tố hỗ trợ dài hạn đối với vàng vẫn hiện hữu.

Trong nước, vàng SJC và vàng nhẫn cũng tăng mạnh trong tuần trước, nhưng mức tăng chỉ khoảng 3-5 triệu đồng/lượng. Như vậy, xét trong tương quan với vàng thế giới, tốc độ tăng của vàng trong nước chậm hơn đáng kể.

Giá vàng SJC chịu áp lực lớn. Ảnh: Hoàng Hà

Đáng chú ý nhất là khoảng cách giá đang thu hẹp nhanh. Với giá vàng thế giới 4.328 USD/ounce, giá quy đổi vào khoảng hơn 138 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá bán vàng SJC hiện cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 5,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn cao hơn khoảng 6,7 triệu đồng/lượng.

Đây là mức chênh lệch thấp nhất trong hơn một năm qua. Trước đó, khoảng cách phổ biến giữa vàng trong nước và thế giới thường ở mức 15-18 triệu đồng/lượng. Cá biệt, vào cuối tháng 3/2026, chênh lệch giá SJC có thời điểm lên gần 30 triệu đồng/lượng.

Diễn biến từ đầu năm 2024 đến nay cho thấy mức chênh lệch của giá vàng SJC biến động rất mạnh. Đầu năm 2024, SJC thường cao hơn giá thế giới khoảng 13-17 triệu đồng/lượng, có thời điểm tháng 5/2024 gần 20 triệu đồng. Sau các biện pháp bình ổn nguồn cung, khoảng cách giảm nhanh, xuống chỉ còn 2-3 triệu đồng/lượng vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025 có thời điểm gần như sát giá thế giới.

Tuy nhiên, từ giữa năm 2025, chênh lệch lại mở rộng và tăng vọt trong quý I/2026. Sau đó, khoảng cách nhanh chóng thu hẹp, có lúc chỉ còn 6 triệu đồng/lượng trong tháng 6 và tiếp tục ở vùng thấp.

Diễn biến này cho thấy yếu tố cung - cầu trong nước đang có ảnh hưởng rõ hơn đến mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới.

Sức cầu yếu, lãi suất cao khiến vàng trong nước khó tăng mạnh

Một nghịch lý đang xuất hiện trên thị trường vàng: vàng thế giới có nhiều yếu tố để tăng nhưng vàng trong nước lại không dễ tăng tương ứng.

Nguyên nhân trước hết nằm ở sức cầu.

Sau những đợt tăng nóng liên tiếp, vàng không còn tạo ra các cơn sốt mua như trước. Người dân và nhà đầu tư có xu hướng thận trọng hơn, đặc biệt khi giá vàng đã ở mức rất cao. Thay vì mua đuổi, nhiều người lựa chọn đứng ngoài chờ những nhịp điều chỉnh.

Tại các cửa hàng vàng, giao dịch cũng có dấu hiệu trầm lắng hơn so với những giai đoạn thị trường sốt nóng. Khi sức mua suy yếu, các doanh nghiệp kinh doanh vàng khó có điều kiện đẩy giá bán trong nước tăng nhanh hơn giá thế giới.

Một yếu tố quan trọng khác là lãi suất ngân hàng.

Từ đầu năm 2026, hệ thống ngân hàng chịu áp lực huy động vốn lớn khi nhu cầu tín dụng tăng nhanh. Lãi suất tiền gửi 12 tháng bình quân từ khoảng 5,7% cuối năm 2025 tăng lên trên 8% từ cuối quý I và duy trì quanh mức 8,3-8,4% trong những tháng tiếp theo. Dù từ đầu tháng 8, một số ngân hàng bắt đầu giảm lãi suất niêm yết, trên thị trường vẫn tồn tại mức lãi suất thực tế lên tới 9-10%/năm với điều kiện đặc biệt.

Lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng. Trong khi vàng không tạo ra dòng tiền cố định, gửi tiết kiệm lại mang đến khoản lợi suất tương đối chắc chắn. Điều này làm tăng sức hấp dẫn tương đối của tiền gửi ngân hàng, qua đó hạn chế một phần dòng tiền chảy vào vàng.

Áp lực vốn của nền kinh tế cũng là một yếu tố đáng chú ý. Nhu cầu vốn cho các dự án hạ tầng, bất động sản, sản xuất và đầu tư lớn đang dồn dập, trong khi hệ thống ngân hàng vẫn phải cạnh tranh mạnh để huy động nguồn tiền. Điều này khiến mặt bằng chi phí vốn khó giảm nhanh, qua đó tiếp tục làm giảm sức hấp dẫn tương đối của vàng.

Bên cạnh yếu tố dòng tiền, thị trường vàng cũng đang chịu tác động từ quá trình siết quản lý.

Năm 2024, Ngân hàng Nhà nước đã sử dụng các biện pháp tăng nguồn cung vàng miếng SJC thông qua đấu thầu và bán vàng trực tiếp qua các ngân hàng thương mại nhằm bình ổn thị trường.

Đến Nghị định 232/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 10/10/2025, cơ chế quản lý tiếp tục chuyển sang hướng mở rộng nguồn cung, xóa bỏ độc quyền Nhà nước về sản xuất vàng miếng và mở cơ chế cho doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện tham gia sản xuất vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu theo hạn mức.

Cùng với đó là yêu cầu cao hơn về hóa đơn, thanh toán qua tài khoản, truy xuất giao dịch và minh bạch hóa thị trường.

Những chính sách này về dài hạn có thể khiến “phần bù” của vàng trong nước tiếp tục thu hẹp khi nguồn cung được cải thiện và thị trường minh bạch hơn.

Trong khi đó, triển vọng vàng thế giới vẫn tương đối tích cực. Nếu lợi suất thực và đồng USD không tăng mạnh, vàng không nhất thiết phải chờ Fed cắt giảm lãi suất mới có thể đi lên. Việc các ngân hàng trung ương tiếp tục tích lũy vàng, xu hướng đa dạng hóa dự trữ, cùng những bất ổn địa chính trị và tài chính vẫn là những động lực dài hạn.

Kịch bản vàng thế giới hướng tới 4.500 USD/ounce vì thế vẫn được giới phân tích quan tâm nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục củng cố kỳ vọng nới lỏng tiền tệ.

Tuy nhiên, với thị trường trong nước, câu chuyện có thể khác. Vàng thế giới có thể tiếp tục tăng, nhưng vàng SJC và vàng nhẫn nhiều khả năng sẽ tăng chậm hơn nếu sức cầu yếu, dòng tiền bị hút vào ngân hàng và nguồn cung vàng trong nước ngày càng được cải thiện.

Nếu xu hướng này kéo dài, mức chênh lệch giá vàng có thể tiếp tục thu hẹp, đưa giá vàng trong nước về gần hơn với giá vàng thế giới quy đổi.