Chiến thắng đầy cảm xúc 3-2 trước U23 UAE tại tứ kết U23 giải U23 châu Á 2026 giúp U23 Việt Nam giành quyền vào bán kết, đồng thời nhận khoản thưởng lớn từ VFF.

Theo đó, ngay sau trận thắng U23 UAE, Thường trực VFF gửi lời chúc mừng tới U23 Việt Nam và quyết định thưởng nóng số tiền 1,2 tỉ đồng nhằm ghi nhận tinh thần thi đấu quả cảm cũng như thành tích nổi bật của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại giải đấu năm nay.

U23 Việt Nam ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2026. Ảnh: Ted Trần

Trước đó, với thành tích vượt qua vòng bảng sau 3 trận toàn thắng, U23 Việt Nam được thưởng 1,9 tỉ đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Đình Bắc và các đồng đội nhận 3,1 tỉ đồng. Số tiền thưởng của đội bóng áo đỏ chắc chắn còn lớn hơn nhiều nếu chiến thắng trong trận bán kết sắp tới.

Ở trận bán kết, U23 Việt Nam gặp đội thắng trong cặp đấu giữa U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan. Trận đấu này diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1.

