Video Xuân Son ghi bàn khai thông bế tắc cho tuyển Việt Nam

Sau trận bán kết lượt về với Singapore, hàng nghìn người hâm mộ Thái Lan lập tức xếp hàng săn vé trận chung kết ASEAN Cup 2026. Tuyển Việt Nam có thể trở thành đối thủ của “Voi chiến” trong cuộc đấu cuối cùng.