Video Xuân Son ghi bàn khai thông bế tắc cho tuyển Việt Nam

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Ghi bàn:

Việt Nam: Xuân Son (63')

Đội hình ra sân

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung; Trương Tiến Anh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Hoàng Đức (Thành Long 70'), Nguyễn Quang Hải, Phan Tuấn Tài (Văn Vĩ 70'); Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên (Tài Lộc 59'), Nguyễn Hai Long (Xuân Son 59').

Malaysia: Azri Ghani (1), Muhammad Alif bin Ahmad (4), Ahmad Aysar Hadi bin Mohd Shapri (6), Muhammad Ubaidullah Shamsul Fazili (3), Muhammad Faris Danish bin Mohd Asrul (25), Ziad El Basheer bin Norhisham (26), Daryl Sham George (22), Ezequiel Aguero (8), Mohamadou Sumareh (13), Paulo Josue Stuurmer dos Reis (17), Pavithran Gunalan (21)