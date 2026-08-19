BLV Quang Huy cảnh báo tuyển Việt Nam phải tập trung cao nhất, chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận tái đấu Malaysia ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên SVĐ Mỹ Đình.
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Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|VÒNG
|KÊNH TRỰC TIẾP
|19/8 - 20:00
|Việt Nam vs Malaysia
|Bán kết lượt về
|VTV6, FPT Play, TV360
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Truyền thông Indonesia nhận định Việt Nam xem như đã đặt một chân vào chung kết ASEAN Cup 2026, sau khi thắng 2-0 ngay trên sân của Malaysia.
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc nhấn mạnh tuyển Việt Nam vẫn phải thi đấu hết sức tập trung khi tái đấu Malaysia trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026.
Chiến thắng 2-0 trước Malaysia tại bán kết ASEAN Cup 2026 không chỉ giúp tuyển Việt Nam tạo lợi thế lớn, mà còn xóa đi dớp kéo dài 16 năm khi thi đấu trên sân khách.
Tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu chiến thắng trước Malaysia và tạo lợi thế ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, nhưng theo cách khá vất vả và phải nhờ cả may mắn.