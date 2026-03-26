Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, các kỹ thuật viên tại một xưởng sửa xe ở San Jose tỏ ra sững sờ ngay khi kiểm tra thực tế. Khi chiếc xe được chuyển sang số lùi, toàn bộ khối động cơ rung lắc mạnh bất thường, thậm chí giật nảy rõ rệt trong khoang máy.

“Ôi trời ơi,” một thợ chính thốt lên khi chứng kiến cảnh tượng hiếm gặp này.

Lỗi không hề nhẹ như tưởng tượng

Ban đầu, thợ sửa xe nghi ngờ nguyên nhân đến từ chân máy (cao su chân máy) là bộ phận kết nối, nâng đỡ động cơ/hộp số với khung xe, giúp cố định và hấp thụ rung động, đảm bảo vận hành êm ái.

Ở trạng thái bình thường, động cơ chỉ dao động rất nhẹ khi vào số. Tuy nhiên, với chiếc Lexus trong video, mỗi lần vào số lùi lại khiến toàn bộ động cơ “lắc mạnh” như muốn bật khỏi vị trí, đến mức nắp capo bị rung đóng sập xuống.

Hiện tượng này cho thấy ít nhất một chân máy đã bị hỏng hoặc đứt, khiến động cơ không còn được giữ chắc chắn, dẫn đến việc xoắn, vặn mạnh khi có lực truyền từ hệ thống truyền động.

Vì sao lỗi lộ rõ khi vào số lùi?

Theo các kỹ thuật viên, việc chuyển sang số lùi khiến động cơ chịu lực theo hướng ngược lại so với khi xe tiến về phía trước. Nếu chân máy đã suy yếu, sự thay đổi đột ngột này sẽ làm lộ rõ tình trạng hư hỏng, khiến động cơ giật mạnh trong khoang máy.

Đây cũng là lý do nhiều lỗi liên quan đến hệ truyền động thường dễ phát hiện hơn khi xe vào số lùi.

Dù tình huống trong video khiến nhiều người bật cười vì phản ứng của thợ sửa xe, nhưng đây lại là lỗi kỹ thuật không thể bỏ qua. Chân máy hỏng có thể gây ra rung lắc mạnh, ảnh hưởng đến các chi tiết xung quanh và làm tăng nguy cơ hư hỏng dây chuyền.

Trong thực tế, lỗi này thường xuất hiện trên xe đã sử dụng lâu năm, khi các chi tiết cao su trong chân máy bị lão hóa, nứt hoặc tách khỏi phần kim loại.

Trường hợp của chiếc Lexus cho thấy, đôi khi những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản như tiếng kêu lạ lại có thể là cảnh báo cho những hư hỏng nghiêm trọng hơn. Và với các thợ máy, không phải lúc nào cũng cần nhiều thời gian chẩn đoán, có những lỗi “lộ diện” ngay từ cái nhìn đầu tiên khi mở nắp capo.

Theo Motor1

