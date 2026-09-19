37 năm trước, khi đang mang thai 6 tháng, bà Lưu Hoa Thanh, quê Nội Giang, Tứ Xuyên (Trung Quốc), đưa người con trai 1 tuổi 8 tháng về Nghi Tân. Do phải đi tìm chồng đang làm việc gần đó, bà gửi con cho người chú của đứa trẻ trông nom tạm thời.

Không ngờ, khi quay lại, bà được báo rằng một người quen đã bế con đi chơi. Bà lập tức đi tìm kiếm. Đến chiều, bà tìm được người này nhưng ông ta khẳng định chưa từng bế đứa trẻ, trang QQ đưa tin.

Người chú cho biết ông từng nhìn thấy người này chơi với đứa trẻ trong sân. Sau đó, ông quay vào nhà đun nước. Khi trở ra, cả hai đã biến mất.

Gia đình lập tức huy động người thân, mang ảnh của cậu bé đến các nhà nghỉ, nhà ga ở Nghi Tân tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Bi kịch chưa dừng lại. Vì quá đau buồn và lo lắng, bà Lưu sinh non người con thứ hai. Đứa trẻ qua đời vài tháng sau đó. Năm 1991, chồng bà cũng đột ngột mất vì tai nạn, để lại bà một mình.

Dù cuộc sống khó khăn, bà Lưu chưa từng từ bỏ hy vọng tìm con. Khoảng năm 2000, bà lấy mẫu ADN đưa vào cơ sở dữ liệu, đăng thông tin tìm kiếm và nhiều lần tham gia các chương trình tìm người thân.

Bà chuyển nhà nhiều lần nhưng vẫn giữ những kỷ vật của con trai như chiếc chăn tự tay may, chiếc giường nhỏ và vài tấm ảnh ít ỏi.

Trong khi đó, cậu bé Giải Long Hoa lớn lên tại Nghi Tân với cái tên Âu Dương Mẫn. Từ nhỏ, cậu biết mình là trẻ được nhận nuôi. Ông bà nuôi từng nói rằng, họ nhặt được cậu khi đang đi dạo. Sau khi ông qua đời, bà không có khả năng nuôi dưỡng nên đưa cậu vào trại phúc lợi.

Khi học tiểu học, Âu Dương Mẫn tiếp tục được một gia đình nhận nuôi. Cậu từng nghĩ mình đã có một mái nhà, nhưng không lâu sau, gia đình này có con ruột và cậu lại được đưa trở về trại phúc lợi.

Người mẹ xúc động khi đoàn tụ với con trai bị mất tích sau gần 4 thập kỷ. Ảnh: QQ

Hai lần được nhận nuôi rồi 2 lần trở lại trại mồ côi khiến cậu tin rằng mình thực sự bị cha mẹ ruột bỏ rơi. Tháng 6/2026, trong đợt cao điểm truy tìm trẻ em mất tích của Công an tỉnh Tứ Xuyên, cảnh sát phát hiện Âu Dương Mẫn có nhiều điểm tương đồng với trường hợp trẻ mất tích Giải Long Hoa.

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm và đối chiếu dữ liệu, đầu tháng 7, cơ quan chức năng xác nhận Âu Dương Mẫn và bà Lưu Hoa Thanh có quan hệ huyết thống mẹ - con.

Tuy nhiên, cuộc đoàn tụ không diễn ra ngay. Âu Dương Mẫn vẫn mang trong lòng mặc cảm bị bỏ rơi và không muốn gặp mẹ ruột. Cảnh sát cùng người mẹ đỡ đầu đã dành gần 3 tháng động viên, giúp anh hiểu về hành trình tìm con của bà Lưu.

Cuối cùng, anh đồng ý đến Miên Dương gặp mẹ. Sáng 15/9, sau 37 năm xa cách, bà Lưu Hoa Thanh ôm chầm lấy con trai và liên tục nói: “Xin lỗi con”.

Bà kể lại ngày con mất tích, đưa cho anh xem những tấm ảnh thời thơ ấu và những kỷ vật đã giữ suốt nhiều thập kỷ. Âu Dương Mẫn cho biết nút thắt trong lòng anh dần được tháo gỡ.

Trong bữa cơm đoàn tụ sau đó, khi người thân nói “chào mừng con trở về nhà”, nụ cười dần xuất hiện trên gương mặt người đàn ông vừa tìm lại được gia đình sau 37 năm.