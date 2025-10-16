Thông tin được trang web The War Zone cung cấp cho thấy, 3 chiếc B-52 mang mã hiệu liên lạc là BUNNY01, BUNNY02 và BUNNY03 được vệ tinh ghi nhận đã cất cánh từ Căn cứ không quân Barksdale tại bang Louisiana và bay về hướng nam vào sáng sớm 15/10 (giờ Washington DC).

Máy bay B-52. Ảnh: Không quân Mỹ/Army Recognition

Các oanh tạc cơ trên sau đó đã chuyển hướng bay về phía đông và tiến vào khu vực không phận quốc tế nằm trong Vùng Thông tin bay Maiquetía (FIR) theo cách gọi của chính quyền Venezuela. Các khí tài quân sự Mỹ có vẻ đã bay vòng quanh vùng FIR khoảng 2 tiếng đồng hồ trước khi rời đi.

The War Zone sau đó dẫn một số báo cáo cho biết, ít nhất một tiêm kích F-16 trong biên chế Không quân Venezuela đã cất cánh từ căn cứ El Libertador, nằm ở phía tây thủ đô Caracas, khi phát hiện các máy bay B-52 của Mỹ bay ngoài khơi.

Theo trang quân sự Army Recognition, cho tới nay, Không quân Mỹ chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về mục đích và nhiệm vụ của nhóm máy bay B-52 trên.

Động thái Mỹ điều động 3 máy bay ném bom B-52 tới vùng biển ngoài khơi Venezuela diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã phát động chiến dịch chống các nhóm buôn bán ma túy nghi có nguồn gốc từ Venezuela, đồng thời cáo buộc giới lãnh đạo Caracas tiếp tay cho những nhóm tội phạm trên tuồn chất cấm vào Mỹ.