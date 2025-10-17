Hình ảnh về quá trình nâng cấp chiếc máy bay dân dụng thành phương tiện chiến đấu tự chế đã xuất hiện trong một bản tin trên Kênh 1 của Nga. Trong đó, 2 khẩu súng máy đã được lắp dưới thân máy bay Cessna để tấn công UAV của đối phương. Khoang lái của máy bay được trang bị hệ thống ngắm và bắn nhằm tăng độ chính xác khi chống lại các mục tiêu trên không.

Hai khẩu súng máy được trang bị trên máy bay hạng nhẹ Cessna để tấn công UAV Ukraine. Ảnh: Kênh 1

Việc phát hiện và tiêu diệt các UAV bay tầm thấp, ở độ cao 80 - 150m vẫn là một thách thức. Bởi radar mặt đất có thể phát hiện những UAV này, nhưng việc loại bỏ chúng đòi hỏi các phương tiện cơ học như tên lửa, pháo binh hoặc vũ khí hạng nhẹ. Đây được xem là nhiệm vụ khá phức tạp do mục tiêu hoạt động ở độ cao thấp, nhưng đường bay xa.

Một trong những giải pháp tiềm năng là sử dụng các máy bay hạng nhẹ cơ động có khả năng phát hiện, theo dõi và tiêu diệt UAV.

Máy bay Yak-52 trong đơn vị bay Bars-Sarmat của Nga. Ảnh: Fighterbomber

Gần đây, Nga đã thành lập đơn vị bay Bars-Sarmat đầu tiên để đánh chặn các UAV tầm xa Ukraine xâm nhập vào sâu trong lãnh thổ nước này. Đơn vị Bars-Sarmat được trang bị các máy bay huấn luyện Yak-18T và Yak-52 có từ thời Liên Xô.

Trên thực tế, chiến thuật sử dụng máy bay hạng nhẹ để đối phó với UAV không phải là mới vì quân đội Ukraine cũng đã áp dụng trước đó. Cụ thể, tại Ukraine, máy bay thể thao Yak-52 đã được sử dụng để tiêu diệt UAV trinh sát và UAV tấn công Shahed của Nga khi chúng tiếp cận các thành phố lớn.

Máy bay Yak-52 có tốc độ bay từ 100 - 140 km/h, cho phép chúng truy đuổi hiệu quả những mục tiêu cơ động bay ở tốc độ thấp.