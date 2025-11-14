Quan sát này khiến nhà khoa học Harvard Avi Loeb càng thêm tin rằng 3I/ATLAS có thể mang bản chất nhân tạo, dù nhiều chuyên gia không đồng tình.

Những bức ảnh chụp ngày 11/11 bởi Kính viễn vọng Quang học Bắc Âu tại quần đảo Canary (Tây Ban Nha) cho thấy 3I/ATLAS “tiếp tục tồn tại như một khối thống nhất, hoạt động mạnh mẽ, không có dấu hiệu tan rã sau điểm cận nhật” - vị trí gần Mặt Trời nhất trong quỹ đạo của nó.

Loeb suy đoán rằng các luồng khí từ 3I/ATLAS có thể là "động cơ đẩy công nghệ hướng luồng khí thải về phía Mặt Trời" vì "nó sẽ tăng tốc ra xa Mặt Trời". Ảnh: David Jewitt / Jane Luu / The Astronomer's Telegram

Loeb, người từng cho rằng ATLAS có thể đang phân mảnh, tuyên bố phát hiện này khiến giả thuyết đây là sao chổi tự nhiên trở nên khó tin hơn.

Những yếu tố thách thức vật lý thông thường

Theo Loeb, các luồng khí khổng lồ phóng ra từ 3I/ATLAS cho thấy tốc độ mất khối lượng quá lớn để một sao chổi nhỏ bằng đá và băng có thể giữ được cấu trúc.

“Diện tích bề mặt cần thiết để tạo ra lượng vật chất khổng lồ phóng về phía Mặt Trời - các luồng kéo dài tới một triệu kilomet - là điều không thể chấp nhận được,” ông nói với The Post. “Với lượng năng lượng Mặt Trời cung cấp, các luồng khí đó đòi hỏi một vật thể lớn hơn cả đảo Manhattan.”

Ông nhấn mạnh rằng chỉ có việc vật thể vỡ thành nhiều mảnh mới có thể tạo ra diện tích bề mặt lớn như vậy. Tuy nhiên, ảnh từ kính thiên văn Bắc Âu lại cho thấy 3I/ATLAS vẫn nguyên khối.

Trong một bài đăng trên Medium, Loeb tính toán rằng tại điểm cận nhật, Mặt Trời cung cấp khoảng 700 joule năng lượng mỗi mét vuông mỗi giây, đòi hỏi diện tích hấp thụ hơn 1.600 km². “Con số này lớn hơn rất nhiều so với kích thước mà dữ liệu từ Hubble ngày 21/7 cho thấy,” ông nói.

Loeb kết luận đây là “những giá trị không thể chấp nhận đối với một vật thể đơn lẻ như 3I/ATLAS mà vẫn giữ nguyên cấu trúc, không vỡ thành vô số mảnh.”

Ông cũng khẳng định ảnh chụp mới cho thấy “đuôi ngược” - phần bụi hướng về phía Mặt Trời thay vì hướng ra xa như ở sao chổi thông thường.

3I/ATLAS có thể sử dụng động cơ công nghệ cao?

Điều gì có thể tạo ra cấu trúc kỳ lạ và các luồng khí bất thường của ATLAS?

Loeb đưa ra giả thuyết rằng các “dải phun” bí ẩn có thể là động cơ đẩy công nghệ, với luồng phụt hướng về phía Mặt Trời để giúp vật thể tăng tốc ra ngoài hệ Mặt Trời.

“Đây có thể là một cơ động hậu cận nhật được sử dụng bởi tàu vũ trụ muốn tăng tốc thay vì giảm tốc qua tương tác hấp dẫn,” Loeb nhận định.

Hình ảnh quang học chụp ngày 9/11 (ảnh) cho thấy 3I/ATLAS đang phun ra những luồng vật chất khổng lồ hướng về phía Mặt Trời và hướng ra xa Mặt Trời.

Ông từng viết rằng “động cơ ngoài hành tinh” có thể giúp ATLAS không bị phá vỡ khi bay sát Mặt Trời, vì chúng chỉ cần một lượng vật chất thoát ra ít hơn nhiều so với sao chổi tự nhiên để tạo ra các luồng khí quan sát được.

Dù lập luận của Loeb gây chú ý, nhiều nhà khoa học khác không đồng tình.

“Việc 3I/ATLAS không tan rã hoàn toàn đúng như những gì tôi dự đoán,” Giáo sư thiên văn Darryl Seligman (Đại học Bang Michigan) nói với The Post.

Dựa trên dữ liệu Hubble, ông ước tính lõi ATLAS rộng khoảng 1km - khá lớn so với đa số sao chổi.

Seligman cũng tính thời gian spin-up, thời điểm sao chổi quay nhanh đến mức tự vỡ, dựa trên các trường hợp tương tự.

Kết quả cho thấy 3I/ATLAS sẽ cần khoảng 100 năm để quay nhanh đến mức tan rã, nghĩa là việc nó sống sót hoàn toàn là điều dễ hiểu.

Ngay cả khi ATLAS có vỡ, điều đó cũng không chứng minh nó là vật thể nhân tạo. “Nếu nó vỡ, điều đó chỉ cho thấy lõi nhỏ hơn hoặc hoạt động mạnh hơn các sao chổi bình thường, điều hợp lý với một vật thể ngoài hệ Mặt Trời lần đầu tới gần một ngôi sao.”

Ngày 24/10, kính thiên văn vô tuyến MeerKAT tại Nam Phi đã phát hiện tín hiệu vô tuyến đầu tiên từ 3I/ATLAS sau hai lần thất bại trước đó.

Tín hiệu này cho thấy các “đường hấp thụ của gốc hydroxyl” - được tạo ra khi ánh sáng Mặt Trời tách nước trong sao chổi.

Điều này đồng nghĩa với việc ATLAS đang mất nước khi tới gần Mặt Trời, hành vi điển hình của sao chổi tự nhiên, chứ không phải một tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh.

(Theo Space, NY Post, LiveScience)