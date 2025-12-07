Những lưu ý khi vay vốn ngân hàng

2 tỷ đồng là một khoản vay lớn, có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng như mua nhà, xây nhà, kinh doanh... Thời hạn kéo dài 20 năm giúp khách hàng có thể chia nhỏ số tiền gốc phải trả ra làm nhiều kỳ.

Hiện nay, lãi suất vay thế chấp ngân hàng dao động từ 8-12%/năm. Việc tìm được một ngân hàng cho vay lãi suất thấp nhất sẽ giúp khách hàng giảm đáng kể áp lực về tài chính.

Điều kiện để được vay thế chấp 2 tỷ đồng trong 20 năm phụ thuộc vào từng ngân hàng. Tuy nhiên, nhìn chung, khách hàng cần đáp ứng các điều kiện về tài sản thế chấp, chứng minh thu nhập, mục đích vay vốn.

Đối với điều kiện về tài sản thế chấp, thông thường “khẩu vị” ưa thích của các ngân hàng là nhà ở, đất đai, hoặc các tài sản có giá trị tương đương với giá trị của khoản vay. Tài sản thế chấp phải có giấy tờ pháp lý hợp lệ, không thuộc diện tranh chấp, kê biên.

Người vay phải là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam, từ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Đặc biệt, người vay phải chứng minh có thu nhập ổn định, đủ khả năng trả nợ gốc và lãi vay theo đúng cam kết. Đồng thời, cần chứng minh mục đích vay vốn là hợp pháp và được ngân hàng chấp nhận.

Ảnh minh họa: Tùng Đoàn

Một lưu ý cho người vay là phải có lịch sử tín dụng (CIC) tốt, không có nợ xấu, nói cách khác là không có lịch sử trả nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng.

Theo khuyến cáo của các ngân hàng, trước khi quyết định vay vốn, khách hàng cần xác định rõ nhu cầu của mình là gì, cần vay trong bao lâu, khả năng trả nợ mỗi tháng. Nếu không cân nhắc kỹ nhu cầu vay vốn và khả năng trả nợ, khách hàng có thể gặp rủi ro như không trả được nợ.

Ngoài ra, lãi suất vay là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi vay vốn. Nên tìm hiểu kỹ lãi suất vay của nhiều ngân hàng để lựa chọn được mức lãi suất thấp nhất.

Bên cạnh lãi suất, cũng cần lưu ý đến các khoản phí khác như phí thẩm định, phí trả nợ trước hạn...

Khách hàng cũng cần đọc kỹ và hiểu nội dung hợp đồng tín dụng. Đây là văn bản pháp lý ràng buộc giữa người vay và ngân hàng. Việc đọc kỹ nội dung hợp đồng không chỉ giúp người vay hiểu được các quyền và nghĩa vụ của mình mà còn có thể tránh rơi vào những tình huống bất lợi sau này.

Một số vấn đề trong nội dung hợp đồng người vay cần tìm hiểu kỹ, như: Mục đích vay vốn, số tiền vay, thời hạn vay, lãi suất vay, các khoản phí phải trả, quyền và nghĩa vụ của hai bên.

Cách tính lãi suất vay ngân hàng hiện nay

Hai cách tính lãi suất vay ngân hàng hiện nay là tính lãi suất vay theo dư nợ gốc và tính lãi suất vay theo dư nợ giảm dần.

Với cách tính lãi suất vay theo số dư nợ gốc, tiền lãi của mỗi kỳ trả lãi sẽ bằng nhau trong toàn bộ quá trình vay và được tính theo số tiền gốc ban đầu.

Tiền lãi hàng tháng = Dư nợ gốc x Lãi suất theo kỳ

Tuy nhiên, cách tính này thường không được áp dụng phổ biến. Thay vào đó, các ngân hàng thường sử dụng cách tính lãi suất vay vốn theo dư nợ giảm dần, cách tính phổ biến hiện nay.

Tổng tiền phải trả hàng tháng = Tiền lãi phải trả hàng tháng + Tiền gốc phải trả hàng tháng.

Trong đó:

Tiền gốc hàng tháng = Số tiền vay ban đầu ÷ Số tháng vay

Tiền lãi tháng đầu = Số tiền vay ban đầu x Lãi suất theo tháng

Tiền lãi tháng thứ 2 = (Số tiền vay ban đầu - Tiền gốc đã trả) x Lãi suất theo tháng

Tương tự từ tháng thứ 3 trở đi, lãi sẽ tính trên dư nợ còn lại.

Ví dụ, nếu khách hàng vay thế chấp 2 tỷ đồng trong 20 năm, tức 240 tháng với lãi suất 12%/năm.

Áp dụng công thức trên, số tiền gốc và lãi khách hàng sẽ phải trả tháng đầu tiên là:

Tiền lãi = 2 tỷ đồng x 1% = 20 triệu đồng.

Tiền gốc = 2 tỷ đồng ÷ (12 x 20) = 8.333.333 đồng.

Tổng tiền gốc + tiền lãi = 20 triệu đồng + 8.333.333 đồng = 28.333.333 đồng.

Tháng thứ 2 phải trả:

Tiền lãi: (2 tỷ đồng - 8.333.333 đồng) x 1% = 19.916.667 đồng.

Tiền gốc: 2 tỷ đồng ÷ (12 x 20) = 8.333.333 đồng.

Tổng tiền gốc + lãi = 19.916.667 đồng + 8.333.333 đồng = 28.250.000 đồng.

Tiền gốc và lãi các tháng sau cũng sẽ áp dụng tương tự như trên với dư nợ gốc giảm dần theo từng tháng.