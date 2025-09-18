Tại bảng B, SLNA khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 3-1 trước HAGL. Ngay phút đầu, Viết Duy độc diễn kỹ thuật từ giữa sân rồi lốp bóng qua đầu thủ môn, mở tỷ số cho đội bóng xứ Nghệ. Phút 40, Vũ Thái sút phạt đẹp mắt từ trước vòng cấm, gỡ hòa 1-1 cho HAGL.

Sang hiệp hai, HAGL dâng cao đội hình tìm bàn thắng nhưng phung phí nhiều cơ hội. Phút 69, Anh Đức sút xa nâng tỷ số lên 2-1 cho SLNA, trước khi Huy Phan đánh đầu ấn định chiến thắng 3-1 ở những phút cuối. Ở trận còn lại, Hà Nội thắng Becamex TP.HCM 2-0 nhờ các pha lập công của Mạnh Quân và Minh Đức.

U17 HAGL (áo cam) sớm bị loại khỏi giải U17 Quốc gia 2025

Kết thúc vòng bảng, SLNA và Hà Nội cùng có 7 điểm, chia nhau hai vị trí dẫn đầu và vào tứ kết. Becamex TP.HCM (3 điểm) phải chờ kết quả đối chiếu thành tích giữa các đội đứng thứ ba, trong khi HAGL toàn thua và bị loại.

Ở bảng C, PVF-CAND và Thể Công Viettel cùng khẳng định vị thế ứng viên bằng những chiến thắng đậm ở lượt cuối. Thể Công Viettel áp đảo TP.HCM và giành thắng lợi 7-2, còn PVF-CAND vượt qua An Giang 5-1.

Với kết quả này, PVF-CAND dẫn đầu bảng (9 điểm tuyệt đối), Thể Công Viettel đứng nhì (6 điểm), cả hai giành vé trực tiếp vào tứ kết. An Giang có 3 điểm, tạm chờ xét suất vé vớt, trong khi TP.HCM toàn thua và bị loại.