Tại bảng B, trận cầu tâm điểm giữa U17 Hà Nội và U17 SLNA khép lại với tỷ số hòa 0-0. Cơn mưa lớn trong hiệp 2 khiến lối chơi của cả hai đội bị ảnh hưởng, không bên nào tìm được bàn thắng quyết định.

Ở trận đấu còn lại, dù được chơi hơn người từ phút 33 sau khi Quang Kiệt (Becamex TP.HCM) nhận thẻ đỏ, U17 HAGL vẫn bất ngờ thất bại 0-1. Anh Tài ghi bàn duy nhất phút 52, giúp Becamex TP.HCM giành trọn 3 điểm quý giá.

U17 PVF-CAND sớm giành vé vào bán kết

Bảng C chứng kiến sức mạnh vượt trội của U17 PVF-CAND. Chỉ trong hiệp 1, Văn Dương lập cú đúp, cùng các pha lập công của Phi Khang, Gia Bảo và Anh Tú giúp PVF-CAND dẫn tới 5-0 trước U17 TP.HCM. Nỗ lực muộn màng chỉ giúp Gia Huy ghi bàn danh dự phút 79, khép lại chiến thắng 5-1 cho PVF-CAND.

Ở trận còn lại, U17 Thể Công Viettel đánh bại U17 An Giang 3-1. Sau tình huống phản lưới nhà của Tuấn Phát, Thể Công có thêm bàn thắng từ Đại Nhân và Huy Hoàng. Dù Quang Trung rút ngắn tỷ số trên chấm 11m, An Giang vẫn chấp nhận thất bại.

Sau hai lượt trận, U17 PVF-CAND là đội đầu tiên giành vé vào tứ kết với 2 trận toàn thắng, sớm khẳng định vị thế ứng viên số một cho ngôi vô địch VCK U17 Quốc gia.

Kết quả lượt 2:

U17 Hà Nội – U17 SLNA: 0-0

U17 HAGL – U17 Becamex TP.HCM: 0-1

U17 TP.HCM – U17 PVF-CAND: 1-5

U17 Thể Công Viettel – U17 An Giang: 3-1