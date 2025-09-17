Đội chủ nhà nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm tạo được sức ép. Phút 17, Quang Hưng căng ngang chuẩn xác để Quang Khôi- con trai cựu tiền đạo tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải- dứt điểm mở tỷ số, đưa TP.HCM vượt lên dẫn trước.

Tuy nhiên, cơn mưa nặng hạt sau đó đã làm ảnh hưởng nhiều đến lối chơi phối hợp nhỏ của TP.HCM. Ngược lại, CAHN tận dụng lợi thế thể hình, chủ động áp dụng các đường bóng dài và bóng bổng để gây sức ép.

Quang Khôi (áo trắng) giúp U17 TPHCM cầm hoà U17 CAHN

Phút 52, Gia Huấn thực hiện quả treo bóng chính xác, giúp Quốc Đạt bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1. Bàn thắng này tiếp thêm sự tự tin cho CAHN, đội khách liên tục tạo ra những pha hãm thành nguy hiểm nhưng lại thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm. TP.HCM cũng có cơ hội ở cuối trận nhưng không tận dụng thành công, chấp nhận kết quả hòa 1-1.

Ở trận đấu còn lại, SHB Đà Nẵng vượt qua Nam Định 1-0 nhờ pha lập công của Nguyễn Đình Giang ở phút 42. Dù chỉ còn 10 người sau khi Đinh Xuân Xiêng nhận thẻ đỏ ở phút 85, đội bóng sông Hàn vẫn giữ vững lợi thế.

Sau hai lượt trận, TP.HCM tạm dẫn đầu bảng A với 4 điểm. SHB Đà Nẵng và Nam Định cùng có 3 điểm, trong khi CAHN mới có 2 điểm sau hai trận hòa.

Kết quả ngày 17/9:

U17 SHB Đà Nẵng 1-0 U17 Nam Định

U17 CAHN 1-1 U17 TP.HCM

Lịch thi đấu ngày 18/9 VCK U17 Quốc gia 2025

13h30: PVF-CAND – An Giang

13h30: Thể Công – TP.HCM

15h30: Hà Nội – Becamex TP.HCM

15h30: HAGL – SLNA