Lượt trận thứ hai bảng C VCK U21 Quốc gia- Cup FPT Play 2026 tiếp tục diễn ra sôi động vào chiều 15/7. Sau lượt trận mở màn, SHB. Đà Nẵng từng đánh bại CAHN với tỷ số 2-1, còn PVF thắng đậm Đồng Nai 4-0. Vì vậy, CAHN bước vào trận đấu với quyết tâm rất lớn, bởi một kết quả không như ý sẽ khiến đội bóng này đối mặt với nguy cơ bị loại sớm.

CAHN nuôi hi vọng đi tiếp. Ảnh: VFF

CAHN liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành Đồng Nai. Tuy nhiên, phải đến phút 42, đội bóng ngành Công an mới khai thông thế bế tắc. Từ đường chuyền thuận lợi của Hiền Lương, Khải Bình băng vào đệm bóng cận thành, mở tỷ số 1-0.

Đúng vào thời gian bù giờ hiệp một, Hiền Lương tiếp tục tỏa sáng khi đón đường căng ngang từ cánh trái trước khi dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt cho CAHN. Bước sang hiệp hai, CAHN tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. Phút 55, tiền vệ Hoài Nam bật cao đánh đầu sau một tình huống phối hợp bên cánh, nâng tỷ số lên 3-0. Đồng Nai có bàn rút ngắn 1-3, và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu,

Ở trận đấu còn lại, SHB Đà Nẵng và PVF-CAND hoà nhau 1-1.

Video U21 CAHN 2-1 U21 Đồng Nai (Nguồn FPT Play):