Chiều 16/7, các trận đấu cuối cùng của bảng A và bảng B tại VCK U21 Quốc gia - Cúp FPT Play 2026 đã khép lại. Tại bảng A, cuộc cạnh tranh diễn ra hấp dẫn với hai cặp đấu PVF-CAND gặp An Giang và Hà Nội đối đầu TP.HCM. Trong đó, màn so tài giữa Hà Nội vs TP.HCM thu hút sự chú ý khi đội bóng Thủ đô thể hiện sức mạnh vượt trội.

Với phong độ ổn định, Hà Nội giành chiến thắng 4-2, đứng đầu bảng A và giành vé vào tứ kết. Ở trận đấu còn lại, PVF-CAND đánh bại An Giang 5-0. Với kết quả này, đội chủ nhà xếp nhì bảng A và trở thành đội thứ hai của bảng giành quyền vào tứ kết.

Hà Nội vào tứ kết. Ảnh: VFF

Ở bảng B, cuộc đối đầu giữa HAGL và SLNA mang ý nghĩa quyết định tấm vé đi tiếp. Trước lượt đấu cuối, SLNA tạm xếp nhì bảng với 4 điểm, nhiều hơn HAGL 1 điểm nên chỉ cần hòa là đủ điều kiện giành vé vào tứ kết, trong khi đội bóng phố Núi buộc phải thắng. Kết quả chung cuộc hai đội hòa 0-0. SLNA chính thức giành vé vào tứ kết với vị trí nhì bảng. Trong khi đó, HAGL phải chờ kết quả các trận đấu của bảng C để xác định khả năng đi tiếp với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Ở trận đấu còn lại của bảng B, Thể Công Viettel thắng dễ Tây Ninh 6-0, qua đó khép lại vòng bảng với ngôi đầu bảng B và tấm vé vào tứ kết. Tây Ninh phải dừng bước sau khi toàn thua cả ba trận.