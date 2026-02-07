Trong lúc đang làm việc, ông H.V.T. (71 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, TPHCM) xuất hiện các triệu chứng bất thường như cứng hàm, đau nhức hai chân, đi lại khó khăn. Sau đó, toàn thân ông gồng cứng, người bật ngửa ra sau, kèm theo những cơn co giật dữ dội khiến gia đình hoảng sợ và lo ngại đây là dấu hiệu của đột quỵ não. Ngay lập tức, ông được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân tỉnh táo, không sốt nhưng có biểu hiện cứng hàm rõ rệt, toàn thân gồng ưỡn như “đòn gánh”, vừa gồng vừa giật, kèm đau cơ dữ dội, đặc biệt tại các nhóm cơ đang co cứng. Đây là những dấu hiệu điển hình của bệnh uốn ván.

Bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Qua khai thác bệnh sử, gia đình cho biết ông T. làm phụ việc tại một xưởng cơ khí. Trong quá trình vận chuyển vật liệu, ông thường xuyên bị va quẹt chân vào các thanh sắt tại công trường, gây nhiều vết trầy xước nhỏ.

Ông T. được chẩn đoán mắc uốn ván toàn thể, có tỷ lệ tử vong cao nếu không được phát hiện và chữa kịp thời. Sau hội chẩn, ê-kíp điều trị đã nhanh chóng triển khai phác đồ điều trị uốn ván khẩn cấp cho người bệnh.

Bệnh nhân được tiêm huyết thanh kháng độc tố uốn ván (SAT) liều cao nhằm trung hòa lượng độc tố còn lưu hành trong máu. Đối với phần độc tố đã gắn vào hệ thần kinh, việc điều trị chủ yếu là kiểm soát triệu chứng.

Bác sĩ Văn Thị Xuân Quỳnh (chuyên khoa Nội Tổng quát) - người trực tiếp điều trị cho biết, bệnh nhân T. được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực trong 7 ngày. Trong thời gian này, ông được theo dõi sát, kết hợp điều trị kháng sinh và sử dụng thuốc an thần liều cao.

Khi các cơn gồng giật giảm dần, liều an thần được hạ từ từ. Sau khi tình trạng ổn định, ông T. được chuyển về Khoa Nội Tổng quát để tiếp tục điều trị. Hiện bệnh nhân đã ngưng truyền thuốc, chuyển sang thuốc uống liều thấp, cơ mềm hơn, sức cơ ổn định, hàm há tốt, không còn gồng giật và vận động khớp cải thiện rõ rệt”.

Sau hơn hai tuần điều trị tích cực, sức khỏe của ông T. đã cải thiện đáng kể, ước đạt khoảng 80% và đang tiếp tục hồi phục. Kế hoạch điều trị tiếp theo bao gồm ngưng kháng sinh, giảm và tiến tới ngưng thuốc an thần, tập vật lý trị liệu hô hấp và đặc biệt là tiêm vắc xin phòng uốn ván để ngăn ngừa tái phát.

Theo bác sĩ Quỳnh, ông T. được đưa đến bệnh viện kịp thời nên may mắn tránh được các biến chứng nguy hiểm, qua đó cho thấy vai trò quan trọng của việc nhận biết sớm và điều trị đúng bệnh uốn ván.

Cấp cứu người đàn ông ở Hà Nội khi tự ý mua thuốc loại 'nhanh khỏi nhất' Thấy có triệu chứng ho, người đàn ông ở Hà Nội đã ra nhà thuốc chọn mua loại nhanh khỏi nhất. Kết quả, bệnh nhân cấp cứu vì biến chứng nặng, vi khuẩn kháng thuốc vì tự ý dùng.

Người dân đảo Phú Quý sẽ không phải thuê trực thăng đi cấp cứu đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã quyết định hỗ trợ toàn diện về chuyên môn y tế cho đảo Phú Quý nên người dân ở đây sẽ không chi trả hàng trăm triệu đồng để thuê trực thăng cấp cứu đột quỵ,