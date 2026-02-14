Theo Quyết định 659 ngày 23/3 của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Space Exploration Technologies (SpaceX) của Hoa Kỳ, đơn vị cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink, đã được cho phép thí điểm có kiểm soát triển khai dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp tại Việt Nam.

Cụ thể, SpaceX được thực hiện thí điểm có kiểm soát đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại hình mạng viễn thông vệ tinh sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp tại Việt Nam trên nguyên tắc bảo đảm quốc phòng, an ninh, trong đó không giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc tỷ lệ đóng góp của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Nghị quyết 193 ngày 19/2/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Việt Nam đã cấp phép cho dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của Elon Musk.

Cùng với đó, sẽ thí điểm cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp thay thế cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho người sử dụng thiết bị đầu cuối, theo quy định tại Nghị quyết 193 của Quốc hội.

Việc thí điểm triển khai kinh doanh dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp được thực hiện trong thời gian 5 năm kể từ ngày doanh nghiệp do tổ chức thí điểm thành lập tại Việt Nam (gọi tắt là doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam) được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, và sẽ phải kết thúc trước ngày 1/1/2031.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ các yêu cầu, điều kiện mà SpaceX và doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam phải cam kết đảm bảo tuân thủ khi triển khai thí điểm, bao gồm các yêu cầu về loại hình dịch vụ viễn thông triển khai; phạm vi triển khai; số lượng thuê bao tối đa; tần số sử dụng và đặc biệt là những yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trước đó, Lãnh đạo Cục Viễn thông cho biết, do có phạm vi phủ sóng rộng, các dịch vụ Internet vệ tinh như Starlink có thể đóng vai trò bổ trợ cho các dịch vụ viễn thông cố định, di động mặt đất của các nhà mạng trong nước; nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đặc biệt trong điều kiện thiên tai, thảm họa khi hạ tầng viễn thông mặt đất bị ảnh hưởng.

Bình luận về việc SpaceX được cho phép thí điểm cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tầm thấp tại Việt Nam, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam – VIA cho rằng: “Đây là một tín hiệu tốt cho Internet Việt Nam. Từ đây, chúng ta có thêm một lựa chọn băng rộng để kết nối Internet, đặc biệt ở những khu vực còn chưa có cáp quang, các vùng xa, vùng sâu, hải đảo”.

Phân tích cụ thể hơn về những lợi ích khi dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của SpaceX được thí điểm cung cấp tại Việt Nam, ông Vũ Thế Bình cho hay: Việt Nam là một trong những quốc gia đứng đầu khu vực ASEAN về tỷ lệ người dân tiếp cận Internet, tỷ lệ băng rộng cố định và di động.

Chúng tôi cho rằng, với việc có thêm sự lựa chọn Internet băng rộng từ vệ tinh tầm thấp Starlink của SpaceX, “khoảng cách số” sẽ tiếp tục được thu hẹp, tạo cơ hội tiếp cận với các dịch vụ số cho mọi địa bàn của đất nước. Người dân sẽ có thêm lựa chọn dịch vụ băng rộng, đặc biệt ở những địa bàn hẻo lánh, khó khăn chưa thể có các dịch vụ băng rộng cố định hay 4G, 5G”, ông Vũ Thế Bình nói.