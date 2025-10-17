Ra đời giữa thập niên 1990, Vespa PX150E được xem là một trong những dòng xe cuối cùng còn giữ trọn vẹn tinh thần cổ điển của thương hiệu Ý. Với thiết kế mang đậm dấu ấn thập niên 70 – 80, PX150E không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng của phong cách sống, của chất “điệu” rất riêng mà người yêu Vespa trên khắp thế giới vẫn mê mẩn.

Việc ra mắt dòng PX, Vespa đã tạo nên bước ngoặt trong lịch sử Piaggio khi kết hợp giữa thiết kế truyền thống và công nghệ hiện đại thời bấy giờ. Phiên bản PX150E xuất hiện vào năm 1995 – chữ “E” viết tắt của “Elestart”, ám chỉ việc xe được trang bị đề điện thay cho khởi động bằng cần đạp. Đây là chi tiết nhỏ nhưng đánh dấu bước tiến quan trọng, giúp Vespa vừa giữ nét hoài cổ vừa thích nghi với nhu cầu người dùng hiện đại.

Chiếc Vespa PX150E 1995 của anh Đức.

Ngày nay, một chiếc Vespa PX150E nguyên bản, nhất là xe nhập Ý, có thể được định giá hàng trăm triệu đồng tại Việt Nam, không chỉ vì giá trị vật chất mà vì tinh thần hoài cổ mà nó gợi lên. Mỗi chiếc xe như mang trong mình một câu chuyện về những năm tháng châu Âu phóng khoáng, về phong cách sống tự do của người Ý, và cả niềm đam mê của những tay chơi xe cổ Việt Nam đang gìn giữ vẻ đẹp ấy.

Mới đây, anh Ngọc Đức, một người chuyên sưu tầm xe máy cổ ở Hà Nội cho biết, anh đã săn mua được chiếc Vespa PX150E đời 1995 rất đẹp, đặc biệt xe nguyên "zin" 100%. Cũng vì thế, xe có giá khá đắt đỏ, lên đến 170 triệu đồng dù đã 30 năm tuổi. Mức giá này thậm chí còn đắt gấp đôi giá bán một chiếc xe tay ga Honda SH đời mới hiện nay trên thị trường.

Chiếc xe được anh Đức giới thiệu vẫn còn nguyên bản 100%.

Về ngoại hình, chiếc Vespa PX150E 1995 của vẫn trung thành với kiểu dáng khung thép nguyên khối (monocoque), thân xe liền khối uốn cong mềm mại, chắn bùn trước hình cánh chim và cụm đèn pha hình tròn đặc trưng. Cặp bánh 10 inch nhỏ nhắn cùng ghi-đông lớn tạo nên dáng vẻ “bụi” mà vẫn thanh lịch. So với các mẫu hiện nay, PX150E toát lên nét mộc mạc, cơ khí và chân thật – điều mà người mê xe cổ thường gọi là “chất thép sống”.

Nhiều chi tiết trên ngoại hình xe đã nhuốm màu thời gian.

Trái tim của PX150E đời 1995 là động cơ 2 thì 150cc, làm mát bằng gió, hộp số tay 4 cấp điều khiển bằng tay trái, kiểu đặc trưng chỉ Vespa mới có. Tuy công suất chỉ khoảng 8 mã lực, nhưng anh Đức cho biết, cảm giác lái PX150E mang lại, lại rất riêng: rung nhẹ, phản ứng chậm nhưng chân thật, tạo nên sự gắn bó giữa người và xe.

Theo anh Đức, điều khiến PX150E được giới sưu tầm săn tìm không chỉ ở độ hiếm mà còn ở giá trị văn hóa. Đây là giai đoạn Piaggio chuyển mình từ kỷ nguyên cơ khí sang điện tử, nhưng PX vẫn kiên định với triết lý “simple and strong”, đơn giản và bền bỉ. Chính sự bảo thủ ấy đã giúp dòng PX trở thành biểu tượng xuyên thời gian.