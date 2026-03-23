Tại sân bay Tây An, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh được ban tổ chức nước chủ nhà đón tiếp chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi để nhanh chóng di chuyển về nơi lưu trú. Các thành viên U23 Việt Nam tranh thủ nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng sau chuyến bay đêm, trước khi bước vào buổi tập đầu tiên trong chiều cùng ngày nhằm làm quen điều kiện thời tiết và sân bãi.

Đội hình U23 Việt Nam quy tụ nhiều gương mặt trẻ, trong đó có những cầu thủ đã được khẳng định như Cao Văn Bình, Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận, bên cạnh một số nhân tố mới thuộc lứa U21 đang được xây dựng nhằm chuẩn bị cho Asian Games 2026, đồng thời bồi dưỡng cho lực lượng kế cận của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

U23 Việt Nam tới Trung Quốc, sẵn sàng tranh tài tại CFA Team China 2026. Ảnh: VFF

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, giải đấu tại Tây An không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn mà còn là cơ hội quý báu để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, từng bước trưởng thành và hoàn thiện bản thân.

Liên quan đến trường hợp của cầu thủ Việt kiều Antonio Moric không góp mặt trong danh sách sang Trung Quốc, Ban huấn luyện cho biết đây là sự điều chỉnh nằm trong kế hoạch chuyên môn được tính toán từ trước. Moric vốn thuộc biên chế U19 Việt Nam, được tạo điều kiện tập thử cùng U23 Việt Nam trong đợt hội quân vừa qua nhằm giúp Ban huấn luyện quan sát, đánh giá năng lực cũng như khả năng thích nghi.

CFA Team China 2026 có sự góp mặt của 4 đội gồm chủ nhà U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 CHDCND Triều Tiên, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 CHDCND Triều Tiên vào ngày 25/3, đối đầu U23 Thái Lan ngày 28/3 trước khi so tài với chủ nhà U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng ngày 31/3.