Sau thời gian dài vắng mặt, Văn Hậu trở lại tuyển Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho trận giao hữu với Bangladesh (26/3) và tái đấu Malaysia (31/3) tại vòng loại cuối Asian Cup 2026. Với phong độ cao, cùng khát khao cống hiến cho tuyển Việt Nam, hậu vệ CLB CAHN được giới chuyên môn đánh giá có thể nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của HLV Kim Sang Sik.

Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên chiến lược gia người Hàn Quốc triệu tập khá nhiều cầu thủ đá ở vị trí cánh trái trong đợt tập trung lần này. Ngoài việc tìm ra người xứng đáng, phù hợp nhất thì sự cạnh tranh là rất cần thiết trong bối cảnh "Những chiến binh sao vàng" hướng đến thể hiện một bộ mặt mới ở 2 trận đấu sắp tới, đặc biệt là cuộc tiếp đón Malaysia.

Văn Hậu được đánh giá cao về chuyên môn.

Đặt lên bàn cân, Văn Hậu đang là người "sáng cửa" đá chính nhất ở tuyển Việt Nam trong trận gặp Malaysia, tuy nhiên HLV Kim Sang Sik có thể đưa ra quyết định bất ngờ. Đó là việc sử dụng Văn Vĩ hay Cao Quang Vinh đá biên, trong khi vị trí trung vệ lệch trái được giao cho Nhật Minh.

Vì sao một gương mặt U23 Việt Nam lại có thể tranh suất đá chính ở vị trí có nhiều cầu thủ chất lượng bên hành lang cánh trái? Thứ nhất, tuyển Việt Nam giành vé vào VCK Asian Cup 2027, sau khi Malaysia bị xử thua 0-3 ở trận lượt đi, vì thế đây là trận đấu mà HLV Kim Sang Sik có thể trao cơ hội nhiều hơn với các cầu thủ trẻ.

Thứ hai, Nhật Minh đã chứng minh năng lực, sự phù hợp trong mọi sơ đồ chiến thuật của HLV Kim Sang Sik, thông qua các giải đấu gần đây như SEA Games hay VCK U23 châu Á 2026. Đặc biệt ở giải U23 châu Á, Nhật Minh đá trọn vẹn 6/6 trận, gần như không mắc lỗi, đồng thời cho thấy sự trưởng thành vượt bậc.

Nhật Minh có sự tiến bộ vượt bậc. Ảnh: S.N

Dùng Nhật Minh ở đội hình xuất phát, cũng có thể là chiêu của HLV Kim Sang Sik nhằm "cảnh báo" tới những đàn anh, trong đó có Văn Hậu, rằng cơ hội luôn chia đều cho tất cả ở tuyển Việt Nam.

Văn Hậu có thể được đánh giá rất cao về chuyên môn, nhưng anh không phải là người được "mặc định" suất đá chính. Thậm chí cầu thủ sinh năm 1999 có thể vào sân từ băng ghế dự bị.

Dù dùng người thế nào, thì HLV Kim Sang Sik cũng hướng tới chiến thắng trong trận gặp Malaysia sắp tới, đồng thời đánh giá chính xác nhất về sức mạnh tuyển Việt Nam nhằm sẵn sàng cho các mục tiêu quan trọng sắp tới, trong đó có ASEAN Cup 2026.