Bệnh nhân T, 59 tuổi là một ngư dân nhập viện Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng hoại tử lan nhanh ở cẳng chân trái, kèm theo phỏng nước, sưng đau, sốt cao và tổn thương đa cơ quan (gan, thận).

Chỉ trong 1-2 ngày, vùng da nhiễm trùng chuyển màu tím đen, lan rộng từ cẳng chân lên đùi và bẹn. Kết quả xét nghiệm máu và dịch tổn thương da xác định bệnh nhân nhiễm Vibrio vulnificus – vi khuẩn nguy hiểm được gọi là "vi khuẩn ăn thịt người" do khả năng phá hủy mô mềm cực kỳ nhanh.

Sau quá trình điều trị tích cực tại Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy kịch. Hiện tại, bệnh nhân đang được chăm sóc và phục hồi tổn thương da tại Viện Bỏng Quốc gia.

Theo Bác sĩ Nguyễn Thị Hiệp, Khoa Bệnh lây đường tiêu hóa, Vibrio vulnificus là vi khuẩn gram âm hình que cong, thường sống ở môi trường nước mặn, nước lợ hoặc cửa sông.

Khi da có vết xước, vết cắt hoặc vết mổ chưa lành tiếp xúc với nước biển nhiễm khuẩn, Vibrio vulnificus có thể thâm nhập vào mô mềm và gây nên nhiễm trùng tiến triển rất nhanh. Trong vòng 12–48 giờ, vùng da bị nhiễm trở nên đỏ, sưng, đau, xuất hiện bóng nước màu tím/đen hoặc hoại tử.

Nếu không được điều trị kịp thời, nhiễm trùng lan rộng dẫn đến viêm cân mạc hoại tử, thậm chí xâm nhập vào máu, gây sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng. Nếu không được điều trị kịp thời, vi khuẩn có thể gây viêm cân mạc hoại tử, nhiễm trùng máu, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và nguy cơ tử vong cao.

Vibrio vulnificus sống phổ biến ở vùng nước mặn, nước lợ hoặc cửa sông. Ảnh: Scienceinpoland.

Thời gian gần đây, Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm đã tiếp nhận nhiều trường hợp nhiễm Vibrio vulnificus, chủ yếu liên quan đến môi trường biển.

Tất cả mọi người đều có thể mắc bệnh theo cơ chế lây bệnh phổ biến kể trên. Coi chừng nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người” vì món ăn khoái khẩu. Hàu sống là món ăn khoái khẩu của rất nhiều người. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng, ăn Hàu sống hoặc chưa nấu chín có thể nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus và có thể dẫn đến nhiễm trùng nguy hiểm, gây tử vong.

Ngoài ăn hải sản sống, người bị vết thương khi tham gia các hoạt động trên biển như bơi lội, câu cá, cầm nắm hải sản cũng có thể nhiễm bệnh. Đã có trường hợp nhiễm bệnh qua vết thương rất nhỏ như vết đâm của đuôi con tôm, va phải vỏ Hàu khi tắm biển, nhiễm trùng cũng có thể xảy ra do vết thương có từ trước.

Bác sĩ Hiệp khuyến cáo, thói quen ăn uống hợp vệ sinh và chú ý các dấu hiệu bất thường trên da sau khi tiếp xúc với môi trường biển là cách hiệu quả để phòng tránh nhiễm trùng nguy hiểm do Vibrio vulnificus.

