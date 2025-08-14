Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Hà Giang (cũ) nay là tỉnh Tuyên Quang về chính sách hỗ trợ về nhà ở cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động bị tác động do sáp nhập tỉnh, xã.

Cụ thể, cử tri tỉnh Tuyên Quang đề nghị sau sáp nhập, Trung ương có chủ trương, chính sách để các tỉnh rà soát, sử dụng quỹ đất, trụ sở làm việc hiện có để hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động bị tác động do sáp nhập tỉnh, xã (do di chuyển đến tỉnh mới, xã mới làm việc).

Theo cử tri, việc này vừa góp phần giải quyết những khó khăn cho đội ngũ cán bộ vừa góp phần giảm áp lực về sức nóng ảo về giá bất động sản (bong bóng bất động sản), hạn chế phá vỡ quy hoạch.

Vì vậy, cử tri đề nghị trình sửa đổi, bổ sung đối tượng điều chỉnh tại Luật Nhà ở năm 2023, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Đã có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội đối với các đối tượng chịu tác động bởi việc tổ chức, sắp xếp lại đơn vị hành chính. Ảnh: Hồng Khanh

Trả lời kiến nghị trên, Bộ Xây dựng cho biết, về rà soát sử dụng quỹ đất, trụ sở làm việc do sáp nhập tỉnh, xã, vào tháng 6/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1160. Trong đó giao Bộ Tài chính hướng dẫn lựa chọn, bố trí trụ sở làm việc khi các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Về chính sách hỗ trợ về nhà ở cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động bị tác động do sáp nhập tỉnh, xã gồm nhà ở xã hội và nhà ở công vụ.

Cụ thể, về chính sách nhà ở xã hội, Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm số 201/2025/QH15 (ngày 29/5) về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội và Chính phủ ban hành Nghị định số 192/2025 (ngày 1/7) quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15.

Theo đó, đã có nhiều cơ chế chính sách đặc biệt nhằm thúc đẩy, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển nhà ở xã hội, bổ sung quy định điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội đối với các đối tượng chịu tác động bởi việc tổ chức, sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Bên cạnh đó, mở rộng đối tượng gồm doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được thuê nhà ở xã hội để bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của mình ở tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động yên tâm công tác…

Đối với chính sách mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ, ngày 4/4/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 758 về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại quyết định này, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, ban hành chính sách nhà ở công vụ cho cán bộ, viên chức sau khi sắp xếp đơn vị hành chính (hạn ngày 15/9/2025).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng cho biết, đã có các văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện chính sách nhà ở công vụ, đồng thời đề nghị báo cáo nhu cầu nhà ở công vụ và kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách nhà ở công vụ phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính.

“Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tổng hợp ý kiến của các địa phương, dự kiến Bộ Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ”, Bộ thông tin.

Cũng theo cơ quan này, chính sách mở rộng dự kiến thực hiện theo hướng cán bộ, công chức, viên chức đối với các tỉnh thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính mà chưa có nhà ở hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được bố trí cho thuê nhà ở công vụ. Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, UBND cấp tỉnh quy định chi tiết về trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở công vụ.