Nhà máy điện hạt nhân Paks. Ảnh: UNN.ua

Theo TASS và Pravda, Bộ Tài chính Mỹ lưu ý rằng giấy phép chung mới này miễn trừ các lệnh trừng phạt hiện hành của Mỹ đối với Nga, vốn được áp dụng để đáp trả cuộc xung đột ở Ukraine. Giấy phép này áp dụng cho các giao dịch tài chính cần thiết cho việc triển khai dự án nhà máy điện hạt nhân Paks II tại Hungary và bao gồm các tổ chức tài chính chủ chốt của Nga tham gia dự án.

Đặc biệt, giấy phép này bao gồm các giao dịch liên quan tới các ngân hàng Gazprombank, VTB Bank và Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga. Các tổ chức này cung cấp tài chính và hỗ trợ cho dự án do công ty năng lượng hạt nhân Nga Rosatom thực hiện từ năm 2014 theo một thỏa thuận liên chính phủ giữa Budapest và Moscow.

Mỹ đưa ra quyết định trên trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Washington và Budapest trong lĩnh vực an ninh và năng lượng được đẩy mạnh. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã ký một thỏa thuận chiến lược về quan hệ đối tác hạt nhân với Tổng thống Trump trong cuộc gặp tại Washington vào tháng 11. Theo thỏa thuận, Hungary sẽ mua nhiên liệu hạt nhân và công nghệ Mỹ để lưu trữ vật liệu đã qua sử dụng đồng thời vẫn phụ thuộc vào Nga trong việc xây dựng các lò phản ứng.

Dự án Paks II dự kiến ​​xây dựng hai lò phản ứng WWER-1200 thế hệ 3+ để thay thế các tổ máy cũ sắp hết hạn sử dụng.

Nguồn tài chính cho dự án phần lớn phụ thuộc vào Nga. Năm 2014, Moscow đã đồng ý cung cấp cho Budapest một khoản vay nhà nước trị giá 10 tỷ Euro, chi trả khoảng 80% chi phí xây dựng. Việc này khiến Hungary bị Liên minh châu Âu (EU) và một số đối tác phương Tây chỉ trích vì việc một quốc gia thành viên NATO ngày càng phụ thuộc vào Điện Kremlin sẽ có nhiều rủi ro.