Để hiện thực hóa kế hoạch, chiến dịch oanh tạc của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga đã được mở rộng với hàng chục cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào nhiều trạm biến áp và máy biến áp điện ở khắp miền nam và miền tây nước láng giềng.

Trong cuộc tấn công mới nhất của Ukraine diễn ra vào đêm 4/11, rạng sáng 5/11, quân đội Ukraine đã điều khiển 10 - 20 UAV cảm tử bay qua hàng trăm km trên không phận Nga để tấn công trạm biến áp 750kV Vladimirskaya và các máy biến áp nằm gần thành phố Vladimir. Đây là lần thứ 2 chỉ trong một tuần, UAV Ukraine tấn công và gây hỏa hoạn cho cơ sở này.

Nhiều tiếng nổ lớn xuất hiện khi Ukraine tấn công thành phố Vladimir của Nga. Ảnh: Astra

Trạm biến áp Vladimirskaya là cơ sở năng lượng quan trọng, truyền tải điện từ nhà máy thủy điện Volga, nhà máy điện Kostroma và nhà máy điện hạt nhân Kalinin đến các thành phố Vladimir và Ivanovo, phục vụ ít nhất 750.000 người. Trạm Vladimirskaya còn đóng vai trò là nguồn điện chính cho lưới điện của Moscow.

Một đoạn video được quay tại địa điểm xảy ra vụ tấn công trạm Vladimirskaya cho thấy hình ảnh vật thể giống với UAV tầm xa Bober của Ukraine đang lao xuống. Hậu quả là một số quận ở thành phố Vladimir đã bị mất điện. UAV Ukraine rõ ràng đã di chuyển ít nhất 600km trên không phận Nga để tiếp cận mục tiêu và tấn công.

Các nhà quan sát cho rằng, cuộc không kích tầm xa nhất do quân đội Ukraine từng thực hiện là nhằm vào vùng Orenburg của Nga, với khoảng cách lên tới 1.800km. Cuộc tấn công vào ngày 8/8 này đã phá hủy một radar phòng không tầm xa quan trọng của Nga.

Tại miền trung nước Nga, gần một nhà máy nhiệt điện ở thành phố Oryol, cũng trong đêm 4/11, rạng sáng 5/11, các UAV hoặc tên lửa do Ukraine phóng đã nhắm vào nhiều mục tiêu dưới mặt đất. Một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại âm thanh giống động cơ phản lực có thể phát ra từ UAV Peklo hoặc tên lửa hành trình tầm xa Flamingo của Ukraine. Sau cuộc tấn công, nhiều video cho thấy khu vực đã xuất hiện 3 đám cháy, với 2 trong số này có ngọn lửa bùng lên cao ít nhất 50m.

Hai vụ tấn công nhằm vào thành phố Oryel và Vladimir của Nga nằm trong chuỗi không kích dồn dập do Lực lượng Hệ thống không người lái của Ukraine triển khai trong những tuần gần đây, nhằm thách thức khả năng duy trì hoạt động cung cấp điện trên lãnh thổ Nga.

Ngoài ra, đòn không kích với số lượng khoảng 50 - 60UAV của các lực lượng Kiev vào một trạm biến áp lớn ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine nhưng đang nằm dưới quyền kiểm soát của quân Nga trong đêm 3/11, rạng sáng 4/11 cũng gây mất điện cho khu vực rộng lớn, tương đương với bang Michigan của Mỹ hoặc Đan Mạch.

Chính quyền địa phương ở Donetsk xác nhận, đòn tấn công của Ukraine đã gây mất điện ở các cơ sở sản xuất quân sự, đơn vị lục quân và không quân của Nga cũng như cơ sở hạ tầng dân sự.

Trong cùng khoảng thời gian trên, bên trong lãnh thổ Nga, loạt UAV của Ukraine đã tấn công và gây hỏa hoạn tại 3 trạm biến áp điện lớn gồm rạm Frolovo ở tỉnh Volgograd cách biên giới Nga -Ukraine 450km; trạm biến áp Rylsk ở tỉnh Kursk, cách biên giới Ukraine 25km; và trạm Kstovo ở tỉnh Nizhny Novgorod cách biên giới Ukraine 750km. Tình trạng mất điện đã được báo cáo tại nhiều thị trấn và thành phố gần 3 trạm biến áp này.

Theo tờ Kyiv Post, kể từ ngày 13/10, Ukraine đã thực hiện ít nhất 29 cuộc tập kích riêng biệt, nhắm trực tiếp vào cơ sở hạ tầng lưới điện bên trong lãnh thổ Nga hoặc các vùng ở Ukraine đang nằm dưới sự kiểm soát của Moscow. Hầu hết đòn tấn công luôn nhắm vào những khu vực dễ cháy của trạm biến áp.

Trong tháng 8 và tháng 9, tỷ lệ UAV và tên lửa tầm xa của Ukraine tấn công lưới điện quốc gia Nga chỉ khoảng 10%, trong khi tập trung vào các nhà máy lọc dầu, cơ sở sản xuất quân sự, hoặc các đơn vị quân đội của Nga.

Tính tổng thể, Ukraine đã thực hiện ít nhất 146 cuộc tấn công tầm xa vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, kể từ khi Kiev phát động chiến dịch ném bom chiến lược bằng UAV và tên lửa nhằm vào các tài sản của đối phương vào cuối tháng 7.

Đến đầu tháng 10, Nga cũng đã thay đổi chiến lược tấn công bằng cách nhắm vào các trạm biến áp điện của Ukraine. Một số thành phố lớn ở Ukraine đã bị mất điện do mất nguồn cung và nhu cầu tăng đột biến giữa lúc mùa đông đang đến gần. Những khu vực ở Ukraine bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Kiev, Poltava, Chernihiv, Kharkiv, Odessa và Dnipro.