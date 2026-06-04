Rau má: "Kháng sinh đồ" tự nhiên làm mát gan, trị mụn Rau má từ lâu đã nổi tiếng với tác dụng thanh nhiệt, tiêu độc và làm mát gan. Không chỉ vậy, loại rau này còn hỗ trợ làm lành vết thương nhanh chóng, giảm viêm da, cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ giảm huyết áp nhẹ. Đối với hệ tiêu hóa, rau má giúp nhuận tràng, ngăn ngừa táo bón rất tốt trong mùa hè. Cách dùng hiệu quả: Mỗi ngày, bạn có thể xay rau má tươi lấy nước uống (khoảng 1 cốc). Trong bữa ăn, canh rau má nấu với tôm hoặc thịt băm là món ăn giải nhiệt tốt. Ngoài ra, bạn có thể giã nát rau má làm mặt nạ tự nhiên để làm dịu vùng da bị mụn hoặc cháy nắng. Tuy nhiên, người sử dụng không nên lạm dụng uống quá nhiều rau má. Liều lượng khuyến cáo chỉ từ 300- 500ml/ngày để tránh gây lạnh bụng hoặc hạ huyết áp đột ngột.

Bí đao: Hạ nhiệt, tiêu sưng và hỗ trợ giảm cân Bí đao là thực phẩm có tính mát, giúp lợi tiểu, tiêu sưng phù và làm mát da rõ rệt. Nhờ hàm lượng calo cực thấp và chứa ít chất béo, bí đao tốt cho người có nhu cầu giảm mỡ, giữ dáng. Đặc biệt, lượng chất xơ cao trong bí đao phòng chống táo bón hiệu quả, giảm da khô sần, giảm mụn do nóng trong. Món bí đao nấu canh, ép nước giải nhiệt ngày hè. Ảnh: Liên Châu Cách dùng: Bạn có thể dùng bí đao để luộc, xào hoặc nấu canh với thịt nạc trong bữa cơm hằng ngày. Để làm nước giải khát, bạn nấu nước bí đao kết hợp cùng thục địa, la hán quả.

Nha đam: Thức uống dưỡng da, tốt cho đường ruột Nha đam (lô hội) có đặc tính cơ bản là làm dịu cơ thể, hỗ trợ giải độc gan tự nhiên và chống oxy hóa mạnh mẽ. Hoạt chất trong nha đam giúp giảm mụn, cấp ẩm sâu và làm dịu làn da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời. Bên cạnh đó, nhờ lượng chất xơ hòa tan dồi dào, nha đam rất tốt cho ruột, kích thích tiêu hóa và có tính kháng khuẩn nhẹ giúp ngăn ngừa viêm đường tiết niệu. Cách dùng: Sơ chế sạch bằng cách gọt vỏ, cắt miếng, ngâm với nước muối để loại bỏ nhớt. Sau đó, đem nấu chè với đường phèn hoặc đậu xanh để ăn giải nhiệt. Ngoài ra, bạn cũng có thể ép chung nha đam với cam, táo để làm nước detox thanh lọc cơ thể mỗi ngày.