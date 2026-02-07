Trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - cơ sở 3 cho biết, thịt bò đã trở thành thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, được đánh giá cao nhờ hàm lượng protein và sắt dồi dào, đặc biệt phù hợp với người lao động nặng, người thiếu máu hoặc đang trong giai đoạn phục hồi sức khỏe.

Tuy nhiên, tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Pháp hay Bỉ, thịt ngựa lại được xem là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, được ưa chuộng hơn và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Điều này đặt ra câu hỏi: thịt ngựa có gì đặc biệt so với thịt bò và sự khác biệt này chỉ xuất phát từ yếu tố văn hóa ẩm thực hay có cơ sở khoa học rõ ràng?

Thực tế, thịt ngựa không chỉ gắn liền với đời sống của các cộng đồng du mục mà còn xuất hiện phổ biến trong ẩm thực của nhiều quốc gia.

Tại Nhật Bản, thịt ngựa được chế biến thành món Basashi - sashimi thịt ngựa ăn sống, với quy trình kiểm soát vệ sinh cực kỳ nghiêm ngặt. Thịt ngựa tại đây còn được gọi là “Sakura niku” (thịt hoa anh đào) nhờ màu đỏ hồng đặc trưng và được xem là thực phẩm cao cấp.

Ở Pháp và Bỉ, thịt ngựa thường được khuyến nghị cho trẻ em, người cao tuổi hoặc người cần phục hồi sức khỏe nhờ đặc tính ít béo và dễ tiêu hóa.

Tại các quốc gia như Mông Cổ và Kazakhstan, thịt ngựa là nguồn thực phẩm chủ lực giúp người dân chống chọi với mùa đông khắc nghiệt, cung cấp năng lượng cao; trong đó, xúc xích ngựa Kazy là món ăn truyền thống nổi tiếng. Ở châu Âu, Italy là một trong những nước tiêu thụ thịt ngựa nhiều nhất, thường dùng trong các món hầm hoặc xúc xích.

So sánh về mặt dinh dưỡng, dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy thịt ngựa có nhiều ưu điểm đáng chú ý so với thịt bò.

Thịt bò và thịt ngựa đều giàu đạm. Ảnh: Hoa Linh.

Trong 100g thịt nạc, thịt ngựa cung cấp khoảng 21-28g protein, cao hơn mức 19-25g của thịt bò, giúp hỗ trợ hiệu quả cho việc xây dựng và phục hồi cơ bắp.

Đáng chú ý, hàm lượng chất béo trong thịt ngựa khá thấp, chỉ khoảng 3-6g, trong khi thịt bò có thể chứa từ 15-19g chất béo, đặc biệt là chất béo bão hòa. Về vi chất, thịt ngựa nổi bật với hàm lượng sắt cao, khoảng 4,5mg/100g, gần gấp đôi so với thịt bò, giúp tăng cường quá trình tạo máu và phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt.

Bác sĩ Vũ nhấn mạnh một điểm khác biệt quan trọng khác là thịt ngựa chứa lượng omega-3 đáng kể, có lợi cho sức khỏe tim mạch và góp phần giảm viêm. Ngoài ra, thịt ngựa còn chứa khoảng 1% glycogen - chất tạo vị ngọt tự nhiên cho thịt và giúp cung cấp năng lượng nhanh, hỗ trợ phục hồi thể lực. Đây là thành phần hầu như không có trong thịt bò.

Nhờ những đặc điểm dinh dưỡng này, thịt ngựa được đánh giá là phù hợp với nhiều nhóm đối tượng. Người thiếu máu, phụ nữ mang thai hoặc sau sinh có thể hưởng lợi từ hàm lượng sắt heme cao - dạng sắt dễ hấp thu nhất đối với cơ thể. Người mắc bệnh tim mạch hoặc rối loạn mỡ máu có thể sử dụng thịt ngựa ở mức hợp lý nhờ tỷ lệ chất béo không bão hòa cao, góp phần cải thiện cholesterol máu.

Bên cạnh đó, người lao động nặng, vận động viên hoặc người mới hồi phục sau bệnh cũng có thể tận dụng nguồn protein và glycogen dồi dào trong thịt ngựa để nhanh chóng phục hồi sức khỏe và thể lực.

Theo bác sĩ Vũ, sự khác biệt giữa thịt ngựa và thịt bò không chỉ nằm ở yếu tố văn hóa ẩm thực mà còn có cơ sở khoa học rõ ràng. Thịt ngựa, nếu được kiểm soát nguồn gốc và chế biến an toàn, có thể trở thành một lựa chọn dinh dưỡng giá trị bên cạnh thịt bò trong khẩu phần ăn hiện đại.

Thịt chim bồ câu được coi là thượng phẩm nhưng ai không nên ăn? Người xưa coi chim bồ câu là thượng phẩm tác dụng chẳng kém nhân sâm, đưa vào danh sách các món ăn bồi bổ sức khỏe.

Nghiên cứu mới đưa ra kết luận bất ngờ về thịt lợn Một nghiên cứu mới cho thấy bổ sung thịt lợn nạc, ít qua chế biến vào chế độ ăn có thể mang lại lợi ích sức khỏe tương đương các loại đậu, góp phần cải thiện sức khỏe chuyển hóa và làm chậm lão hóa.