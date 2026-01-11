Tôi mua cháo cho con nhỏ ăn thì được người bán hàng khuyến cáo không nấu chung lươn và thịt bò. Xin bác sĩ tư vấn vì sao hai thực phẩm này đều tốt nhưng không ăn cùng được? Tôi xin cảm ơn! (Võ Thư Hà - Vũng Tàu, TPHCM).

Bác sĩ Lê Ngô Minh Như - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 3 tư vấn:

Thịt bò là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình nhờ giá trị dinh dưỡng cao và hương vị hấp dẫn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thịt bò giàu protein chất lượng cao, sắt, kẽm và đặc biệt là vitamin B12 - dưỡng chất cần thiết cho quá trình tạo máu, tăng cường chuyển hóa acid amin, giúp cơ thể khỏe mạnh và phát triển cơ bắp.

Tuy nhiên, để tận dụng tối đa lợi ích của thịt bò và tránh những tác dụng không mong muốn, người tiêu dùng cần lưu ý “ăn thịt bò kỵ với gì” cũng như những đối tượng nên hạn chế sử dụng.

Lươn và thịt bò không nên nấu chung. Ảnh: P.T.

Người ta kiêng kỵ ăn thịt bò với lươn vì đây là nhóm thực phẩm giàu đạm nhưng có tính chất khác nhau.

Theo Đông y, lươn vị ngọt, tính ôn, có tác dụng bổ khí dưỡng huyết, ôn dương, ích tỳ, bồi bổ can thận, làm mạnh gân cốt, khử phong thấp, thông kinh mạch được dùng chữa các chứng lao lực, ho hen, tiêu khát, gân xương đau nhức, đau lưng, cơ thể suy nhược.

Thịt bò vị ngọt, tính bình, vào tỳ và vị. Thực phẩm này có tác dụng bổ tỳ ích vị, bổ khí, dưỡng huyết, cường gân tráng cốt, rất tốt cho người tỳ vị hư nhược như gầy yếu, sút cân, ăn uống không tiêu, đầy bụng, chán ăn, phù nề, đau lưng mỏi gối, đái tháo đường...

Các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn lươn cùng lúc với thịt bò. Hai loại thực phẩm này khi kết hợp sẽ gây cảm giác đầy bụng, khó tiêu, làm giảm khả năng hấp thu dưỡng chất.

Đáng lưu ý, nếu thường xuyên sử dụng thịt bò cùng lươn trong thời gian dài, cơ thể có thể tích tụ độc tố, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí tiềm ẩn nguy hiểm, nhất là với trẻ em.

Bên cạnh việc kiêng kỵ trong kết hợp thực phẩm, thịt bò cũng cần được sử dụng thận trọng ở một số đối tượng. Người mắc bệnh da liễu, rối loạn tiêu hóa, bệnh cơ xương khớp, cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường, sỏi thận hoặc người mới phẫu thuật không nên ăn quá nhiều.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, mỗi người không nên tiêu thụ quá 500g thịt đỏ đã nấu chín mỗi tuần.

