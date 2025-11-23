Gặp Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đang triển khai nhiều chính sách nhằm bảo đảm chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân, luôn coi sức khỏe của nhân dân là ưu tiên hàng đầu.

Gần đây, Việt Nam liên tiếp hứng chịu nhiều đợt bão lũ lịch sử, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, kéo theo nguy cơ xuất hiện các dịch bệnh sau lũ.

Thủ tướng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của WHO trong ứng phó, phòng ngừa dịch bệnh phát sinh sau thiên tai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: VGP

Tổng Giám đốc WHO bày tỏ lời chia buồn sâu sắc trước những mất mát do bão lũ gây ra cho Việt Nam. Ông cảm ơn Chính phủ Việt Nam về những cam kết mạnh mẽ dành cho lĩnh vực y tế và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Về nguy cơ dịch bệnh sau bão lũ, Tổng Giám đốc WHO cho biết tổ chức hiện có quỹ ứng phó khẩn cấp và sẵn sàng huy động nguồn lực từ quỹ này để hỗ trợ Việt Nam.

Gặp Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ một hệ thống thương mại đa phương mở, minh bạch, công bằng và dựa trên luật lệ với vai trò trung tâm của WTO.

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala ca ngợi thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, những biện pháp Việt Nam đã triển khai với xu hướng bảo hộ thương mại. Bà hoan nghênh Việt Nam tiếp tục ủng hộ hệ thống thương mại tự do đa phương và ủng hộ cải cách WTO.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với Thủ tướng Canada Mark Carney và Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Âu (EU) Ursula von der Leyen để thảo luận về định hướng tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư giữa các nước thành viên CPTPP (Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương) và EU.

Ba lãnh đạo hoan nghênh việc thiết lập đối thoại thương mại và đầu tư CPTPP - EU trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động sâu sắc, đối mặt với nhiều thách thức.

Đây là bước tiến quan trọng nhằm tăng cường gắn kết giữa hai khu vực kinh tế năng động hàng đầu thế giới và củng cố trật tự thương mại toàn cầu mở, công bằng, dựa trên luật lệ.

Thủ tướng Canada khẳng định sẽ ưu tiên, đầu tư nguồn lực để thúc đẩy hợp tác giữa CPTPP - EU và đề xuất giao các bộ, ngành các nước trao đổi, cụ thể hóa nội dung hợp tác.

Chủ tịch Ủy ban EU bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại số, tiến tới ký kết hiệp định giữa hai bên về vấn đề này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Canada Mark Carney và Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ về kế hoạch đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên CPTPP năm 2026. Ông cho biết Việt Nam đang chuẩn bị kỹ lưỡng và rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ tích cực của các thành viên CPTPP.

Việt Nam sẽ kế thừa, phát huy những thành quả của CPTPP, đồng thời nỗ lực cùng các đối tác đưa CPTPP phát triển ngày càng năng động, thực chất và hiệu quả, thúc đẩy thương mại giữa các thành viên.

Thủ tướng cũng cho biết trong năm 2026, Việt Nam xác định rõ đối thoại thương mại và đầu tư CPTPP - EU là một trong những ưu tiên hàng đầu. Hiệp định CPTPP là FTA thế hệ mới đầu tiên mà Việt Nam tham gia và cũng là một trong những thành viên sáng lập. Đến nay, Hiệp định CPTPP có 12 thành viên, bao gồm: Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Nhật Bản, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Anh và Việt Nam.

Gặp Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương. Thủ tướng đề nghị Canada mở cửa thị trường cho hàng hóa Việt Nam, đẩy mạnh đầu tư và kết nối chuỗi cung ứng theo hướng bền vững, cùng có lợi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Canada khẳng định Canada luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhất trí với các đề xuất hợp tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Gặp Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh việc sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Abiy Ahmed (tháng 4 năm nay), hãng hàng không Ethiopia đã mở đường bay thẳng đến Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị hai bên mở rộng thị trường, tạo thuận lợi cho thương mại song phương, trong đó khởi động đàm phán hiệp định tránh đánh thuế hai lần, hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư.

Thủ tướng Abiy Ahmed nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính và khẳng định Chính phủ Ethiopia sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận.