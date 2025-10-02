Nhiều tài xế, đặc biệt là người mới lái, thường có thói quen đỗ xe xong để nguyên vô lăng lệch trái hoặc phải. Đây là một thói quen không tốt cần phải điều chỉnh.

Các chuyên gia khẳng định: trả thẳng bánh xe trước khi tắt máy là một quy tắc nhỏ nhưng quan trọng giúp đảm bảo an toàn và tuổi thọ cho xe.

Các tài xế giàu kinh nghiệm luôn trả thẳng lái khi dừng đỗ xe. Ảnh: Hoàng Hiệp

Ba lý do quan trọng nên trả thẳng lái

Trao đổi với PV VietNamNet, anh Nghiêm Xuân Đỉnh – Phụ trách đào tạo tại Trung tâm Đào tạo lái xe LOD (Hà Nội), nhấn mạnh việc trả thẳng lái không chỉ "đẹp mắt” tại vị trí đỗ mà còn mang ý nghĩa thực tế về an toàn và kỹ thuật.

“Trong các buổi đào tạo, tôi luôn bắt buộc học viên đỗ xe gọn gàng và trả thẳng lái trước khi rời khỏi xe. Đây là thói quen cần rèn từ đầu, vì lợi ích lâu dài cho cả người lái và phương tiện”, anh Đỉnh nói.

Theo vị chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm đào tạo thực hành lái xe này, việc luôn phải trả thẳng vô-lăng đến từ 3 lý do chính:

1. Gọn gàng trong không gian hẹp

Khi bánh xe trước để lệch, đầu và một phần lốp xe ít nhiều sẽ “lấn” sang khoảng không gian xung quanh, dễ va chạm với xe khác, nhất là trong hầm chung cư, bãi đỗ chật hẹp.

Thao tác đơn giản trả lái khi dừng đỗ giúp chiếc xe nhìn "vừa mắt", lại chiếm ít diện tích, hạn chế rủi ro va quệt không đáng có.

2. An toàn khi khởi hành

Khi đề nổ và bắt đầu di chuyển, nhiều người vô tình nghĩ rằng xe sẽ đi thẳng, nhưng thực tế, chỉ cần bánh trước lệch một chút, xe có thể lao sang trái hoặc phải, va vào cột, tường hoặc xe khác đỗ bên cạnh. Khi đó, tài xế giật mình trả lái thì đã quá muộn.

Còn nếu trả thẳng lái, hướng di chuyển mặc định của xe sẽ theo đường thẳng. Nếu muốn rẽ trái hay rẽ phải, tài xế chỉ việc đánh lái một góc phù hợp là xong.

3. Bảo vệ hệ thống lái

Theo chuyên gia, khi để xe ở trạng thái tĩnh trong khi bánh xe bị lệch hoặc thiếu cân bằng, lâu ngày hệ thống rô-tuyn, thước lái chịu lực không cân đối, dễ dẫn đến tình trạng nhao lái, lệch lái.

Đặc biệt, nếu đỗ xe kiểu “chân trên chân dưới” như gác lên vỉa hè hoặc nơi dốc, tác hại càng lớn do trọng tâm xe bị dồn lệch sang một bên.

Nhiều trường hợp vẫn có thể đánh lái khi dừng đỗ xe. Ảnh minh họa: TMC

Khi nào được phép để bánh xe lệch sang một bên?

Dù khuyến nghị luôn trả lái về thẳng, anh Nghiêm Xuân Đỉnh cho biết vẫn có những ngoại lệ. Trong điều kiện đỗ xe trên dốc cao, một số tài xế dày dạn kinh nghiệm thường xoay bánh xe tì vào lề đường, vỉa hè hoặc bờ tường.

Cách làm này giúp “mượn” lực hãm, giúp xe không bị trôi thẳng xuống dốc, đồng thời giúp giảm tải cho hệ thống phanh xe. Tuy nhiên, theo anh Đỉnh, đây chỉ là mẹo của những "tài già" giàu kinh nghiệm. Với người mới, tốt nhất không nên áp dụng, vì dễ lợi bất cập hại.

"Ngay cả ở những nơi dốc, an toàn nhất vẫn là trả lái thẳng, kéo phanh tay và cài số về P (đối với xe số tự động) hoặc số 1/số lùi (đối với xe số sàn) tuỳ dốc lên hay dốc xuống.

Đồng thời, nếu buộc phải đỗ xe ở vị trí dốc cao, nên chèn bánh xe bằng gạch, mẩu gỗ... để giảm tải cho hệ thống phanh ”, anh Đỉnh đưa ra lời khuyên.

Đánh lái thẳng khi đỗ không chỉ bảo vệ phương tiện, mà còn bảo vệ chính bạn và những người xung quanh.

Quan trọng hơn, nó xây dựng thói quen an toàn trong mọi tình huống giao thông.

Theo các chuyên gia, trả thẳng bánh xe không mất thêm thời gian nhưng giúp tạo thói quen lái xe chuẩn mực.

Đây cũng là kỹ năng rèn cảm nhận không gian và sự cân bằng – yếu tố quan trọng với mọi tài xế, nhất là lái mới.

