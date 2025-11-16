Khi dùng với lượng vừa phải, cả trà xanh và cà phê đen đều tốt cho sức khỏe. Mặc dù cùng giúp bạn tỉnh táo, hai thức uống trên không hoàn toàn giống nhau. Chúng khác nhau về hàm lượng caffeine, chất chống oxy hóa, tác dụng phụ và một loại có thể phù hợp với bạn hơn loại kia.

Điều gì khiến trà xanh và cà phê tốt cho sức khỏe?

Trà xanh và cà phê đen đều là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa phong phú, bảo vệ các tế bào trong cơ thể khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Trà xanh và cà phê nguyên chất đều có tác dụng giúp chúng ta tỉnh táo. Ảnh: Ban Mai

Các chất chống oxy hóa trong trà xanh là catechin - những hợp chất cũng có trong nho, ca cao. Ngoài khả năng chống oxy hóa, catechin còn giúp giảm viêm và phòng ngừa các loại ung thư phổi, vú, thực quản, dạ dày, gan và tuyến tiền liệt. Bạn có thể tăng lượng chất chống oxy hóa bằng cách chọn matcha, loại trà xanh đậm đặc chứa gấp đôi lượng catechin so với trà xanh thông thường.

Chất chống oxy hóa chính trong cà phê là axit chlorogenic. Caffeine trong cà phê và các hợp chất melanoidin sinh ra trong quá trình rang cũng có tác dụng chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa trong cà phê có thể giúp giảm lượng đường trong máu, đồng thời phòng ngừa ung thư và bệnh tim. Việc thêm sữa, đường hoặc chất tạo ngọt có thể làm thay đổi thành phần dinh dưỡng, vì vậy bạn nên chọn cà phê đen nguyên chất.

Cung cấp năng lượng

Cả hai loại đồ uống đều giúp tăng năng lượng nhưng cà phê có tác dụng kích thích mạnh hơn nhờ chứa lượng caffeine cao hơn. Cà phê chứa khoảng 100mg caffeine mỗi cốc, trong khi trà xanh chỉ có khoảng 25mg.

Ngoài caffeine, trà xanh còn chứa axit amin L-theanine, giúp giảm căng thẳng và tạo cảm giác thư giãn. L-theanine cũng giúp giảm bớt các tác dụng phụ của caffeine như mất ngủ và tăng huyết áp.

Trà xanh là một lựa chọn lành mạnh thay thế cho cà phê - giúp tăng sự tỉnh táo và năng lượng nhưng giảm cảm giác bồn chồn thường gặp khi dùng đồ uống chứa caffeine.

Trà xanh và cà phê đen có an toàn cho bạn không?

Người trưởng thành khỏe mạnh nên giới hạn lượng caffeine ở mức 400mg mỗi ngày, tương đương khoảng 2-5 cốc cà phê (240ml).

Những người nhạy cảm hơn với caffeine - phụ nữ mang thai hoặc cho con bú, trẻ em và thanh thiếu niên, người có bệnh tim hoặc lo âu - nên dùng ít hơn. Uống quá nhiều cà phê có thể khiến tim đập nhanh, huyết áp cao, lo âu và mất ngủ.

Trong khi đó, dùng thực phẩm bổ sung từ trà xanh có thể gây buồn nôn, táo bón, đau dạ dày và tăng huyết áp; trong một số trường hợp hiếm gặp, còn gây tổn thương gan.

Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ, dược sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để nhận được lời khuyên phù hợp với bạn.