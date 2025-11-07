Một số người cần đặc biệt thận trọng khi muốn uống cà phê để tránh những ảnh hưởng không mong muốn đến tim mạch và huyết áp.

Ai không nên uống cà phê?

Bác sĩ John Higgins, chuyên gia tim mạch và giáo sư y khoa tại Đại học UTHealth Houston (Mỹ), cho biết việc uống cà phê ở mức độ vừa phải nhìn chung là an toàn với người có huyết áp được kiểm soát hoặc chỉ hơi cao. Tuy caffeine (thành phần trong cà phê) có thể làm huyết áp tăng tạm thời, nhưng người uống cà phê lâu dài thường phát triển khả năng “chịu đựng” với tác dụng này.

Nhiều nghiên cứu cho thấy cà phê không làm tăng nguy cơ cao huyết áp. Một phân tích tổng hợp 13 nghiên cứu cho thấy không có mối liên hệ giữa việc uống cà phê và nguy cơ tăng huyết áp.

Cà phê có nhiều lợi ích nhưng nên uống điều độ. Ảnh: Ban Mai

Tuy vậy, bác sĩ Higgins khuyến cáo một số nhóm người cần đặc biệt thận trọng hoặc tránh uống cà phê cho đến khi huyết áp được kiểm soát ổn định:

- Bị tăng huyết áp độ 2 hoặc 3 chưa kiểm soát.

- Có tổn thương cơ quan do cao huyết áp hoặc bệnh mạn tính.

- Mắc rối loạn nhịp tim, đặc biệt là rung nhĩ.

- Có bệnh cơ tim phì đại.

Ngoài ra, người nhạy cảm với caffeine cũng nên cẩn trọng, vì ngay cả lượng nhỏ cũng có thể gây tim đập nhanh, bồn chồn, mất ngủ hoặc làm huyết áp tăng tạm thời.

Uống bao nhiêu cà phê là an toàn?

Hiện chưa có giới hạn chính thức nhưng các bằng chứng khoa học cho thấy 1-3 tách cà phê mỗi ngày là mức hợp lý đối với người có huyết áp được kiểm soát. Hướng dẫn về tăng huyết áp của Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) và Đại học Tim mạch Mỹ năm 2025 cũng không quy định hạn chế cà phê cụ thể và AHA cho rằng lượng cà phê vừa phải là an toàn với người trưởng thành khỏe mạnh.

Tuy nhiên, hàm lượng caffeine thay đổi tùy cách pha chế và người uống cần tính cả tổng lượng caffeine nạp vào từ các nguồn khác như trà, nước ngọt, chocolate hoặc nước tăng lực.

Một số lưu ý khi uống cà phê

- Hạn chế thêm đường, siro và sữa nguyên chất vì có thể gây tăng cân và rối loạn chuyển hóa - yếu tố làm tăng nguy cơ cao huyết áp.

- Tránh uống sau 14-15h để không ảnh hưởng đến giấc ngủ, vốn có thể khiến huyết áp tăng.

- Không uống cà phê trước khi đo huyết áp vì caffeine có thể làm kết quả cao tạm thời.

Bác sĩ Higgins nhấn mạnh, cà phê chỉ là một yếu tố nhỏ trong việc kiểm soát huyết áp. Để bảo vệ tim mạch, người bệnh cần duy trì chế độ ăn giảm muối, tập thể dục đều đặn, kiểm soát cân nặng và tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ.