HLV Kim Sang Sik đón sự trở lại của Văn Vĩ, có thể sử dụng đội hình mạnh nhất của tuyển Việt Nam đấu Malaysia, bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.
Lịch thi đấu vòng bán kết ASEAN Cup 2026
|Lịch thi đấu bán kết lượt về
|NGÀY
|GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|KÊNH TRỰC TIẾP
|18/8
|20h00
|Thái Lan - Singapore
|VTV6, FPT Play
|19/8
|20h00
|Việt Nam - Malaysia
|VTV6, FPT Play
|Lịch thi đấu và kết quả bán kết lượt đi
|NGÀY
|GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|KÊNH TRỰC TIẾP
|15/8
|20h00
|Singapore 1-3 Thái Lan
|VTV6, FPT Play
|16/8
|20h00
|Malaysia - Việt Nam
|VTV6, FPT Play
Đoàn Văn Hậu thể hiện sự quyết tâm và tự tin rất lớn cùng tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia, giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026.
Tuyển Việt Nam có chuyến làm khách trước Malaysia tại lượt đi vòng bán kết ASEAN Cup 2026 với mục tiêu giành lợi thế. VietNamNet cập nhật lịch thi đấu và kênh sóng phát trực tiếp trận đấu này.
Trung vệ Ubaidullah Shamsul Fazili thừa nhận Đình Bắc rất nguy hiểm và tuyển Việt Nam là đội bóng mạnh, nhưng Malaysia chơi hết sức ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son cho hay, tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng đánh bại Malaysia ngay trên sân khách, bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.