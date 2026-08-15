Lịch thi đấu vòng bán kết ASEAN Cup 2026

Lịch thi đấu bán kết lượt về
NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU KÊNH TRỰC TIẾP
18/8 20h00 Thái Lan - Singapore VTV6, FPT Play
19/8 20h00 Việt Nam - Malaysia VTV6, FPT Play
Lịch thi đấu và kết quả bán kết lượt đi
NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU KÊNH TRỰC TIẾP
15/8 20h00 Singapore 1-3 Thái Lan VTV6, FPT Play
16/8 20h00 Malaysia - Việt Nam VTV6, FPT Play