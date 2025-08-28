Chính xác

Ở tuổi 20, Nguyễn Tri Phương đăng ký làm thư lại ở huyện Phong Điền. Với sự thông minh xuất chúng, ông được chuyển đến Bộ Hộ của triều đình Huế. Hết thời vua Minh Mạng, sang thời vua Thiệu Trị, vị danh thần này tiếp tục được đề bạt trở thành người đứng đầu nhiều địa phương Nam Kỳ, Trung Kỳ và trong triều đình, ông đã được thăng chức tới hàm Thượng thư Bộ công.

Sau khi vua Thiệu Trị mất, ông được đình thần tôn làm Phụ chính Đại thần. Năm 1850, vua Tự Đức phê chuẩn cải tên ông là Nguyễn Tri Phương. Sau đó ông được sung chức Khâm sai Tổng thống Quân vụ Đại thần nhiều tỉnh.

Năm 1853, ông được trở thành Đông các Đại học sĩ, rồi lãnh chức Kinh lược sứ Nam Kỳ. Trong thời gian này, ông có công lập được nhiều đồn điền, khai khẩn đất hoang, dân cư ở địa phương được an cư lập nghiệp.

Làm quan dưới 3 triều vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức, Nguyễn Tri Phương không chỉ là một vị quan có uy thế mà ông còn được giao trọng trách điều binh khiển tướng trong nhiều trận đánh. Với tài năng, sức vóc của mình, ông đều được các đời vua trọng dụng, tin tưởng.