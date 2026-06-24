Trẻ hóa đúng thời điểm

Sau chức vô địch ASEAN Cup 2024 và hành trình tương đối thành công ở vòng loại Asian Cup, tuyển Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển giao cần thiết. Đây là thời điểm mà nhiều cựu binh từng đóng vai trò quan trọng đã bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp, nhường chỗ cho một thế hệ mới giàu năng lượng hơn.

Việc danh sách chỉ còn 4 cầu thủ ngoài 30 tuổi (và đều là các cầu thủ Việt kiều, nhập tịch) cho thấy HLV Kim Sang Sik đang mạnh dạn đặt niềm tin vào những nhân tố ở độ tuổi đẹp nhất của sự nghiệp.

Tuyển Việt Nam đang xuất hiện nhiều nhân tố trẻ hơn bên cạnh các cựu binh giàu kinh nghiệm

Với tuổi trung bình 26,5 rõ ràng là độ tuổi đủ chín về chuyên môn nhưng vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển. Đáng chú ý hơn, quá trình trẻ hóa lần này không mang tính chất đánh cược.

Đây là sự kế thừa có tính toán giữa những gương mặt giàu kinh nghiệm như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh với lớp cầu thủ trẻ phía sau đang trưởng thành rất nhanh.

Bóng đá hiện đại đòi hỏi tốc độ, cường độ vận động và khả năng thích ứng chiến thuật ngày càng cao. Một tập thể trẻ trung có thể giúp tuyển Việt Nam đáp ứng tốt hơn những yêu cầu đó.

Quan trọng hơn, ASEAN Cup vốn không còn là giải đấu để tuyển Việt Nam chỉ nghĩ đến thành tích ngắn hạn. Đây còn là sân chơi để xây dựng bộ khung cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Không chỉ dành cho ASEAN Cup

Nếu chỉ nhìn vào mục tiêu trước mắt là ASEAN Cup, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng một đội hình giàu kinh nghiệm như vài năm trước. Nhưng HLV Kim Sang Sik dường như đang hướng tới một câu chuyện dài hơi hơn.

Bởi sau ASEAN Cup là Asian Cup 2027, vòng loại World Cup 2030 và hàng loạt giải đấu quốc tế khác. Muốn duy trì tính cạnh tranh không thể chờ đến lúc thế hệ cũ giải nghệ mới bắt đầu làm mới lực lượng.

Với lực lượng có đầy đủ yếu tố kinh nghiệm, sức trẻ... Tuyển Việt Nam muốn mơ xa hơn ASEAN Cup

Tuy nhiên, trẻ hóa cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận những sai số nhất định. Các cầu thủ trẻ có thể thiếu ổn định, đôi lúc sẽ mắc lỗi ở các trận đấu lớn, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi nếu bóng đá Việt Nam muốn phát triển bền vững.

Suy cho cùng, thành công của một ĐTQG không nằm ở việc duy trì sức mạnh trong một giải đấu, mà là khả năng giữ được vị thế trong nhiều năm liên tiếp.

Và có lẽ, thông điệp lớn nhất từ danh sách 28 cầu thủ lần này chính là: tuyển Việt Nam đang chấp nhận thay đổi để chuẩn bị cho tương lai xa hơn cái đích ASEAN Cup sắp khởi tranh.