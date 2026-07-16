Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi trận chung kết và tranh hạng 3 World Cup 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
Video bàn thắng Anh vs Argentina (nguồn: VTV)
Đội hình ra sân
Anh (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Guehi, Spence; Anderson, Declan Rice; Rogers, Bellingham, Gordon; Harry Kane.
Argentina (4-4-2): Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Simeone, Paredes, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez.
Bàn thắng: Gordon 55' - Enzo Fernandez 85', Lautaro 90'+2
Cú đúp kiến tạo của Lionel Messi lúc cuối trận giúp Argentina ngược dòng ngoạn mục đánh bại tuyển Anh 2-1, qua đó giành tấm vé vào chơi chung World Cup 2026 với Tây Ban Nha.
Kết quả bóng đá hôm nay 16/7/2026 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu bóng đá World Cup 2026 hôm nay ngày 16/7/2026 và rạng sáng mai.