Video bàn thắng Anh vs Argentina (nguồn: VTV)

Đội hình ra sân

Anh (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Guehi, Spence; Anderson, Declan Rice; Rogers, Bellingham, Gordon; Harry Kane.

Argentina (4-4-2): Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Simeone, Paredes, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez.

Bàn thắng: Gordon 55' - Enzo Fernandez 85', Lautaro 90'+2