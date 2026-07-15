Tập thể giàu sức mạnh

Trước khi cảm xúc vỡ òa, trước tiếng gầm phấn khích của cả sân vận động Dallas – vùng đất của những lễ hội cao bồi – khán đài đã vang lên những tiếng “Ole! Ole!”.

Hết đợt này đến đợt khác, khi Tây Ban Nha thong dong chuyền bóng còn tuyển Pháp, đội bóng được ca ngợi nhiều nhất tại World Cup, chỉ biết đứng nhìn trong bất lực trước màn trình diễn xuất chúng của đối thủ.

Tây Ban Nha có chiến thắng thuyết phục. Ảnh: SeFutbol

“La Roja” giành quyền vào trận chung kết World Cup thứ hai trong lịch sử bằng màn trình diễn đáng nhớ.

Tây Ban Nha trở thành đội đầu tiên giữ sạch lưới trước tuyển Pháp ở giải đấu năm nay, đồng thời chấm dứt chuỗi toàn thắng của đoàn quân Didier Deschamps.

Pháp chỉ thật sự gặp giới hạn khi đối diện Tây Ban Nha – ngày mà đội bóng của Luis de la Fuente trình diễn phiên bản đẹp nhất, quyền lực nhất của mình.

Họ gợi nhớ đến chức vô địch EURO, nhưng theo một cách khác, bởi giờ đây Tây Ban Nha không còn phụ thuộc vào Nico Williams hay Lamine Yamal.

Tập thể của De la Fuente đã xây dựng nên một hệ thống vận hành gần như hoàn hảo, và thử thách cuối cùng sẽ tại New Jersey, nơi họ gặp Anh hoặc Argentina trong trận chung kết World Cup.

Hai đội nhập cuộc với sự thận trọng của những kẻ hiểu rõ giá trị của trận bán kết, cũng như sự tôn trọng dành cho đối thủ đã nhiều năm đứng gần đỉnh cao bóng đá thế giới.

Mỗi đội trung thành với bản sắc của mình ngay từ những phút đầu. Tây Ban Nha kiểm soát bóng bằng những đường chuyền và sự hoán đổi vị trí liên tục. Pháp kiên nhẫn chờ thời cơ, luôn sẵn sàng tung ra những pha phản công tốc độ.

Hai trường phái đối đầu nhau, gần như là hai triết lý về tốc độ. Người Pháp sở hữu tốc độ của những cá nhân siêu việt, những cú bứt phá của Kylian Mbappe hay Barcola.

Fabian Ruiz thi đấu rất tinh tế. Ảnh: SeFutbol

Tây Ban Nha lại tin vào tốc độ của trái bóng – thứ luôn nhanh hơn bất kỳ đôi chân nào, kể cả của Usain Bolt, người cũng có mặt trên khán đài.

Đó là tốc độ của cả một tập thể, khiến tuyển Pháp chỉ biết xoay đầu theo đường đi của quả bóng và những chuyển động đầy tinh tế của đối thủ, những người xuất hiện rồi biến mất khỏi khoảng trống chỉ trong tích tắc.

Bước ngoặt

Hai gã khổng lồ tạo nên một thế cân bằng vừa hoàn hảo vừa mong manh. Tây Ban Nha chuyền bóng, Pháp chờ đợi. Bề ngoài tưởng như không có gì xảy ra, nhưng ở những tầng sâu của trận đấu, mọi biến chuyển đang âm thầm hình thành.

Rodri, Baena, Dani Olmo và Fabian Ruiz – người được chọn thay Pedri, tiếp tục chứng minh đẳng cấp của mình – kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến. Tiền vệ PSG chơi thứ bóng đá đơn giản nhưng đẹp và chính xác.

Deschamps giao cho Michael Olise nhiệm vụ theo kèm Rodri, nhưng điều đó vẫn không thể chặn được dòng chảy trong lối chơi Tây Ban Nha.

“La Roja” phòng ngự như một đàn ong. Mỗi khi đối phương có bóng, lập tức 3 cầu thủ áp sát, bóp nghẹt mọi khoảng trống.

Sau tất cả những tính toán chiến thuật ấy, bước ngoặt lại đến từ một tình huống tưởng chừng vô hại. Cucurella treo bóng vào vòng cấm với ý nghĩ “thử xem điều gì sẽ xảy ra”. Oyarzabal băng cắt nhưng bóng bay qua đầu anh.

Tình huống dường như đã trôi đi. Nhưng không. Lamine Yamal lao theo trái bóng, bị Lucas Digne đá trúng. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Lamine Yamal tiếp tục là ác mộng với Pháp. Ảnh: SeFutbol

Oyarzabal thực hiện cú sút như búa bổ, tốc độ lên tới 120 km/h, không cho Mike Maignan bất kỳ cơ hội nào.

Bàn mở tỷ số, quãng nghỉ uống nước ngay sau đó và chấn thương của Saliba đã khép lại giai đoạn thăm dò. Pháp buộc phải tăng tốc. Mbappe liên tiếp rơi vào bẫy việt vị.

Mỗi đội đều đẩy nhanh nhịp độ theo cách của riêng mình. Tuy nhiên, Pháp không có cơ hội bởi Tây Ban Nha giữ bóng quá tốt, vừa kiểm soát trận đấu, vừa tạo nên những khoảnh khắc ngẫu hứng.

Dani Olmo là người thắp sáng sân cỏ. Anh thực hiện cú đánh gót tuyệt đẹp cho Lamine Yamal, mở ra cơ hội suýt thành bàn của Fabian Ruiz.

Sau đó, Olmo phối hợp một hai sắc bén với Pedro Porro ngay trước vòng cấm. Dù bị đối thủ quật ngã, anh vẫn nhìn thấy bóng đến chân hậu vệ phải, rồi nằm trên sân chứng kiến bàn thắng tuyệt đẹp.

Pháp rơi vào tình thế chưa từng trải qua ở World Cup lần này. Chính xác hơn, Tây Ban Nha đã đẩy họ vào hoàn cảnh ấy: bị dẫn 2 bàn và hoàn toàn không tìm ra lời giải.

Giờ đây, Pháp chỉ còn trận tranh hạng ba an ủi trước khi chia tay Deschamps.