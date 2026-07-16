Lịch sử Messi

Lionel Messi ngồi xuống thảm cỏ sân Mercedes-Benz ở Atlanta, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh trước mắt.

Anh vừa tạo nên một trong những màn trình diễn giàu cảm xúc và đẳng cấp nhất sự nghiệp.

Lần này Messi không ghi bàn. Nhưng anh vẫn là nhân vật chính của trận đấu sẽ còn in đậm trong ký ức rất lâu, một trận đấu có thể định hình cả một thế hệ và một đất nước yêu bóng đá.

Messi đầy cảm xúc khi trận bán kết kết thúc. Ảnh: AFA

Hai đường kiến tạo chỉ là phần nổi của những kỷ lục. Điều quan trọng hơn là Messi luôn xuất hiện đúng nơi, đúng thời điểm, với nụ cười của một người đang tận hưởng thành quả sau hành trình dài.

Anh trở thành cầu thủ Argentina đầu tiên góp mặt ở 3 trận chung kết World Cup. Anh cũng đứng trước cơ hội trở thành người đầu tiên của đất nước tango hai lần nâng cao chiếc cúp vàng danh giá.

Và tất cả diễn ra khi Messi đã 39 tuổi, vẫn là nhân tố quyết định của đội tuyển Argentina.

Một lần nữa, “La Pulga” gánh đội bóng trên vai từ hành lang phải – khu vực đã mang lại biết bao khoảnh khắc huyền thoại trong sự nghiệp.

Anh rê bóng như ngày còn chơi trên sân đất Grandoli ở Rosario, vượt qua hai đối thủ mới 21 và 25 tuổi rồi tung quả tạt bằng chân phải chuẩn xác để Lautaro Martinez đánh đầu ghi bàn.

Messi là đội trưởng “La Albiceleste”. Và tối 15/7 (giờ địa phương), vị thế của anh trong trái tim người dân Argentina lại được nâng lên thêm một bậc.

Khán giả trên khán đài đồng loạt cúi đầu tôn vinh anh. Các đồng đội cũng làm điều tương tự khi Enzo Fernandez cõng Messi trên vai để giới thiệu anh với cả thế giới.

Một tuần trước, chính tập thể này đã hứa với nhau sẽ đưa Messi đến trận đấu thứ 104 (chung kết) của kỳ World Cup mở rộng lên 48 đội.

Họ chiến đấu vì Messi khi đôi chân đã rã rời, và cũng tại “thành phố của những phép màu” Atlanta, họ từng tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhất lịch sử World Cup, trước Ai Cập.

Messi nháy mắt trước khi bước ra sân. Sự tự tin của anh lan tỏa khắp bầu không khí. Không còn cảm giác bất an như trước Ai Cập hay Thụy Sĩ.

Enzo cõng Messi trên vai. Ảnh: AFA

Ngay cả khi hệ thống pressing của Argentina bị phá vỡ, để Anthony Gordon mở tỷ số sau pha vượt lên trước Nahuel Molina, Messi vẫn chỉ vỗ tay động viên các đồng đội.

Messi nói riêng và tập thể Argentina nói chung đã dạy tất cả rằng: hãy luôn tin tưởng.

“Bàn chân của Chúa”

Trong hiệp 1, đội trưởng Argentina tham gia rất nhiều vào lối chơi nhưng chưa thực sự chính xác.

Ngoài khoảnh khắc ở phút 37 khi anh tranh chấp với Harry Kane, giữ được bóng và buộc Elliot Anderson phải nhận thẻ vàng, Messi chỉ đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 67%, với 21 đường chuyền thực hiện trong 45 phút đầu.

Anh liên tục ra dấu các đồng đội bình tĩnh, hạ thấp hai bàn tay rồi chỉ ngón trỏ lên thái dương như nhắc mọi người phải giữ cái đầu lạnh.

Đầu hiệp 2, Messi có cơ hội ngay sau bàn mở tỷ số của tuyển Anh, nhưng anh không dứt điểm sau tình huống Giuliano Simeone cướp được bóng bên cánh phải.

Bước ngoặt đến khi Leandro Paredes rời sân. Sự thay đổi chiến thuật quan trọng ấy giúp khu trung tuyến thông thoáng hơn và trao cho Messi nhiều khoảng trống hoạt động ở cánh phải.

Anh lại lắt léo như thể mới ngoài 20 tuổi, vượt qua đối thủ rồi chuyền cho Nico Gonzalez. Người đồng đội cố gắng trả bóng theo kiểu Jordi Alba từng làm với Messi suốt nhiều năm.

Hai người tiếp tục phối hợp ngay trước lần tạm dừng uống nước thứ hai, khi Messi đặt Nico Gonzalez vào vị trí đánh đầu thuận lợi, nhưng Jordan Pickford đã xuất sắc cứu thua.

Hai pha kiến tạo cuối cùng phản ánh trọn vẹn khả năng đọc trận đấu thiên tài của Messi.

Messi ăn mừng chiến thắng với đồng đội. Ảnh: AFA

Spencer, người chơi rất hay từ đầu trận, đã thấm mệt. Trong khi đó, Messi lớn hơn anh tới 14 tuổi vẫn còn đủ thể lực để tạo khác biệt.

Ở bàn gỡ hòa, Messi thu hút hai cầu thủ Anh rồi nhả bóng vào trong cho Enzo Fernández tung cú sút chân phải tuyệt đẹp.

Đến những phút cuối, anh bất ngờ băng xuống phía “điểm mù” – khoảng không mà các hậu vệ thường chủ động nhường – rồi nhẹ nhàng vuốt bóng bằng chân phải, đặt lên đầu Lautaro Martinez ghi bàn quyết định.

Messi siết chặt hai nắm tay hướng về băng ghế dự bị khi chạy trở lại giữa sân sau pha lập công nâng tỷ số lên 2-1.

Nhưng công việc của anh vẫn chưa kết thúc. Anh còn hai lần bật cao tranh chấp bóng ở giữa sân với những đối thủ cao lớn hơn rất nhiều, rồi khôn ngoan giữ bóng để thời gian trôi hết trong những phút bù giờ mà trọng tài Ismail Elfath cho thêm.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Messi quỳ sụp xuống sân. Trong điệu nhảy cuối cùng của sự nghiệp – nếu đúng là như vậy – anh sẽ bước vào trận chung kết World Cup tại sân MetLife.

Người ta nói rằng lần đầu tiên sẽ không bao giờ bị lãng quên. Nếu còn nghi ngờ, hãy hỏi Tam sư – những người cuối cùng cũng được cảm nhận, như Zlatan Ibrahimovic từng nói, “chân trái (và cả chân phải) của Chúa”.

(Nguồn VTV)