Argentina vừa mang đến cho người hâm mộ của họ một trận đấu đầy cảm xúc khác, với màn ngược dòng trước Anh vào những phút cuối trận.

Để người Anh ghi bàn trước (Gordon ở phút 55), nhưng Messi đã lẫn lối Argentina kiến tạo cả 2 bàn để Enzo Fernandez gỡ hòa phút 85’ và Lautaro Martinez đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 vào phút 90+2’, hoàn tất cuộc hẹn với Tây Ban Nha ở trận chiến tranh ngôi lúc 2h ngày 20/7.

Lautaro Martinez nghẹn ngào trong nước mắt sau bàn thắng quyết định đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026. Ảnh: EFE

Sau tiếng còi mãn cuộc, người hùng Lautaro Martinez nghẹn ngào trong nước mắt, chia sẻ với TyC Sports, trong niềm hạnh phúc dâng trào, không quên ghi nhớ công lao của cha mẹ:

“Điều này thực sự rất xúc động. Từ lần đầu tiên bố mua cho tôi một đôi giày đá bóng, tôi đã luôn mơ ước ghi được bàn thắng này.

Tôi cũng muốn dành tặng bàn thắng cho mẹ của mình, người mà từ lúc tôi rời nhà đến Racing đã luôn chăm lo cho tôi. Điều đó còn quý giá hơn cả một bàn thắng, một trận chung kết”.

Chân sút đang khoác áo Inter Milan tiết lộ, trước trận đã nói với các đồng đội của mình, rằng anh sẽ ghi bàn giúp Argentina giành chiến thắng:

“Tôi đã mơ về điều này. Tôi đã nói với Mac Allister rằng tôi sẽ ghi bàn. Tôi đã nói với Facu Medina rằng tôi sẽ vào sân và giúp đội nhà giành chiến thắng”.

Ở trận bán kết World Cup 2026, Lautaro Martinez được HLV Scaloni tung vào sân thay Tagliafico ở phút 81, trong bối cảnh Argetina vẫn đang bị Anh dẫn 1-0. Quả nhiên, anh đã không phụ lòng trông đợi từ người thầy, cũng như các đồng đội và CĐV.

Đây là trận thứ 2 liên tiếp Lautaro Martinez lập công, khi trước đó cũng là người ấn định chiến thắng 3-1 cho Argenitna trước Thụy Sĩ tại vòng tứ kết. Ngoài ra, chân sút đang khoác áo Inter Milan cũng có 1 bàn tại vòng bảng, từ chấm 11m, trong trận gặp Jordan.

Lautaro Martinez chỉ ra bước ngoặt giúp Argentina thắng Anh: “Chúng tôi một lần nữa cho thấy bản lĩnh của mình. Anh đã gây sức ép trong 60 phút, rồi họ mệt mỏi và không thể làm gì được nữa.

Sau khi ghi bàn, Anh đã lui về phòng ngự và điều đó giúp chúng tôi yên tâm hơn khi chuyền bóng. Chúng tôi đã ngược dòng để vào chơi trận chung kết World Cup một lần nữa”.

(Nguồn VTV)