Tuyển Anh đã ở rất gần tấm vé chung kết World Cup mà họ chờ đợi và tìm kiếm suốt 6 thập kỷ qua, nhưng rồi mọi thứ lại đổ sông đổ bể.

Sau hiệp 1 hòa 0-0 ở trận bán kết World Cup 2026 với Argentina, Anthony Gordon đã đưa tuyển Anh vượt lên dẫn 1-0 ở phút 55. Tuy nhiên, những thay đổi về chiến thuật của HLV Thomas Tuchel được cho đã khiến Tam sư tự hại mình, tạo điều kiện cho Messi và đồng đội ngược dòng.

HLV Thomas Tuchel tuyên bố không hối tiếc về quyết định chiến thuật của mình. Ảnh: EFE

Cụ thể hơn, sau khi có bàn thắng ‘làm vốn’ và dù còn cả hơn nửa giờ đồng hồ thi đấu nữa, Thomas Tuchel đã cho tuyển Anh chuyển sơ đồ sang lối chơi phòng ngự.

Quyết định ấy chẳng khác gì ‘khởi đầu’ cho sự sụp đổ của Tam sư sau đó, đẩy họ vào thế yếu khi liên tục bị Argentina dồn ép. Kết quả là Anh để thủng lưới 2 bàn trong những phút cuối, cay đắng nhìn Argentina vào chung kết đấu Tây Ban Nha.

Trước những chê trách về chiến thuật, vị thuyền trưởng người Đức vẫn một mực rằng, không hối tiếc về quyết định của mình:

“Hiện tại, tôi không hối hận về bất cứ điều gì. Toàn đội đã cống hiến hết mình và tuyển Anh đã ở rất gần chiến thắng. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng tháng 1-0.

Anh đã chơi một trong những trận đấu hay nhất, có lẽ là hay nhất trong hoàn cảnh này. Toàn đội đã chơi rất hay, chỉ là chúng tôi không thể giành chiến thắng chung cuộc”.

Ông nói về lý do cho tuyển Anh chuyển sang chơi phòng ngự sau khi có bàn mở tỷ số: “Ngày sau khi có bàn thắng mà chưa có bất cứ thay đổi chiến thuật nào, đội đã để Argentina thực hiện quá nhiều quả tạt bóng và tạo ra những cơ hội ghi bàn.

Do vậy, tôi phải thực hiện những điều chỉnh. Tất nhiên, trách nhiệm thuộc về HLV và khi mọi việc không suôn sẻ, mọi người rất dễ nói rằng ông ta đã sai lầm”.

(Nguồn VTV)