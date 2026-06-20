Video bàn thắng Brazil 3-0 Haiti (nguồn: VTV)

Đội hình ra sân

Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos; Casemiro, Guimaraes; Raphinha, Paqueta, Vinicius Jr; Cunha.

Haiti: Placide; Arcus, Ade, Delcroix, Experience; Durvene, Bellegarde, Jacques, Providence, Casimir; Pierrot.

Bàn thắng: Cunha 24', 36', Vinicius 45'+3