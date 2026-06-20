Lãnh đạo Liverpool nhanh nhạy khi sớm gửi lời đề nghị 100 triệu euro hỏi mua sao trẻ người Bờ Biển Ngà - Yan Diomande. Tuy nhiên, RB Leipzig lập tức từ chối phũ phàng.
Video bàn thắng Brazil 3-0 Haiti (nguồn: VTV)
Đội hình ra sân
Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos; Casemiro, Guimaraes; Raphinha, Paqueta, Vinicius Jr; Cunha.
Haiti: Placide; Arcus, Ade, Delcroix, Experience; Durvene, Bellegarde, Jacques, Providence, Casimir; Pierrot.
Bàn thắng: Cunha 24', 36', Vinicius 45'+3
Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu chi tiết vòng chung kết bóng đá thế giới năm 2026, được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu VCK World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Tiền vệ người Canada - Ismael Kone bị gãy chân sau tình huống va chạm với cầu thủ Qatar, ở lượt đấu thứ hai vòng bảng World Cup 2026.
Cuộc đua vé vớt World Cup 2026 đang nóng lên khi nhóm đội xếp thứ ba phải cạnh tranh từng điểm số, hiệu số và bàn thắng để giành 8 suất đi tiếp quý giá nhất.