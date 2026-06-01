Xem video bàn thắng Hà Lan 5-1 Thụy Điển (nguồn: VTV)

Đội hình ra sân

Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Brobbey, Malen, Gakpo.

Thụy Điển: Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Bernhardsson, Nygren, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Isak, Gyokeres.

Bàn thắng: Brobbey 6', 17', Gakpo 47', 54', Summerville 89' -  Elanga 59'