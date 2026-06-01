Maroc đánh bại Scotland nhờ pha ghi bàn duy nhất của Ismael Saibari, thuộc lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026. Kết quả này giúp đại diện châu Phi rộng cửa giành vé vào vòng 1/16.
Xem video bàn thắng Hà Lan 5-1 Thụy Điển (nguồn: VTV)
Đội hình ra sân
Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Brobbey, Malen, Gakpo.
Thụy Điển: Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Bernhardsson, Nygren, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Isak, Gyokeres.
Bàn thắng: Brobbey 6', 17', Gakpo 47', 54', Summerville 89' - Elanga 59'
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