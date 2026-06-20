Video bóng đá Scotland 0-1 Maroc (nguồn: VTV)

Ghi bàn:

Maroc: Ismael Saibari (2')

Đội hình xuất phát 

Scotland: Angus Gunn (1), Grant Hanley (5), Jack Hendry (13), Kieran Tierney (6), Nathan Patterson (22), Scott McTominay (4), Lewis Ferguson (19), Andy Robertson (3), John McGinn (7), Ryan Christie (11), Che Adams (10)

Maroc: Bono (1), Achraf Hakimi (2), Issa Diop (14), Chadi Riad (18), Noussair Mazraoui (3), Neil El Aynaoui (24), Ayyoub Bouaddi (6), Brahim Díaz (10), Azzedine Ounahi (8), Bilal El Khannous (23), Ismael Saibari (11)