Colombia đang dẫn đầu bảng K với 6 điểm, Bồ Đào Nha xếp sau (4 điểm) và cuộc quyết đấu giữa họ sẽ xác định xem ai xếp nhất chung cuộc.

Về sức mạnh và tham vọng chinh phục World Cup 2026, chắc chắn Ronaldo và các đồng đội muốn khép lại vòng bảng bằng chiến thắng để đứng đầu bảng K.

Bồ Đào Nha không dễ đạt mục tiêu giành chiến thắng trước Colombia. Ảnh: Khel Now

Bồ Đào Nha là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch World Cup năm nay. Đây cũng là cơ hội cuối để Ronaldo có thể chạm tay vào danh hiệu mà anh khao khát cả cuộc đời.

Sau khi để CHDC Congo cầm hòa không bàn thắng trong ngày ra quân, Bồ Đào Nha đã ‘trút giận’ bằng chiến thắng 5-0 trước đội yếu nhất bảng, Uzbekistan.

Ở cuộc đấu ấy, Ronaldo cũng được giải tỏa với cú đúp bàn thắng, chấm dứt chuỗi 10 trận ‘tịt ngòi’ với Bồ Đào Nha ở các giải đấu lớn.

Điều đó có nghĩa tinh thần của Ronaldo và Bồ Đào Nha đang rất hưng phấn, thêm quyết tâm làm mọi thứ có thể để đánh chiếm ngôi đầu từ Colombia.

Tuy nhiên, liệu họ có thể đạt được điều đó trước Colombia hay không thì còn phải chờ. Bởi lẽ, đại diện Nam Mỹ có lý do để giữ lấy vị trí dẫn đầu.

Họ đang có lợi thế để đạt được điều đó, khi một kết quả hòa cũng là đủ. Một khi đảm bảo vị trí nhất bảng K, Colombia sẽ gặp một đội xếp thứ 3 từ bảng D, E, I, J hoặc L ở vòng đấu tiếp theo.Trong khi, nếu để thua Bồ Đào Nha và xếp nhì bảng, Colimbia sẽ gặp đội nhì bảng L.

Theo chuyên gia Chris Sutton, Ronaldo có thể ghi bàn nhưng chưa chắc giúp Bồ Đào Nha thắng trận. Ảnh: X Fabrizio Romano

Dước góc nhìn của chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton, đúng là Bồ Đào Nha vừa thắng to Uzbekistan, nhưng Colombia là “thử thách cam go hơn nhiều”, đi cùng dự đoán, Ronaldo và đồng đội phải chịu trận hòa thứ 2 ở vòng bảng.

“Ronaldo sẽ ghi cả 2 bàn thắng cho Bồ Đào Nha trước Colombia, nhưng chừng đó là chưa đủ để họ đứng đầu bảng K”.

Và đây là dự đoán cụ thể của chuyên gia này: Colombia 2-2 Bồ Đào Nha.

Chuyên gia Sportsmole cũng dự đoán 2 đội chia điểm, nhưng là với tỷ số Colombia 1-1 Bồ Đào Nha.

Trong khi đó, chuyên gia bóng đá ESPN đưa ra dự đoán táo bạo Colombia thắng 2-0 Bồ Đào Nha. Nhưng Sportskeeda chọn kết quả ngược lại, dự đoán Bồ Đào Nha thắng 1-0 Colombia.

Đội hình dự kiến:

Colombia: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Puerta, Arias, Lerma; J Rodriguez, L Suarez, Diaz.

Bồ Đào Nha: D Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Fernandes, J Neves; Neto, Ronaldo, Felix.