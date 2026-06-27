6h30 ngày 28/6, sân Hard Rock:

Cú đúp vào lưới Uzbekistan giúp Cristiano Ronaldo trở lại trung tâm sân khấu World Cup 2026 theo cách quen thuộc nhất, ghi bàn, lập kỷ lục và kéo mọi ánh nhìn về phía mình.

“Tôi đã trở lại”, Ronaldo hét lên. Ở tuổi 41, anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup, một cột mốc gần như nằm ngoài logic thông thường của bóng đá đỉnh cao.

Nhưng sau đêm Houston rực sáng ấy, Colombia mới là bài kiểm tra thật sự cho Ronaldo và Bồ Đào Nha.

Ronaldo sẽ gặp nhiều thử thách sau khi lập kỷ lục World Cup. Ảnh: FPF

Uzbekistan quá yếu để trở thành thước đo hoàn chỉnh. Trận thắng 5-0 giải tỏa áp lực sau cú sảy chân trước CHDC Congo, nhưng không trả lời hết câu hỏi về khả năng cạnh tranh của Bồ Đào Nha trước những đối thủ có tổ chức, tốc độ và bản lĩnh.

Colombia bước vào lượt cuối bảng K với 2 trận toàn thắng, 6 điểm tuyệt đối, ghi 4 bàn và chỉ 1 lần thủng lưới.

Đội bóng Nam Mỹ đang chơi thứ bóng đá mạnh mẽ, chắc chắn, thực dụng và biết cách bóp nghẹt trận đấu.

Đó là kiểu đối thủ có thể khiến Ronaldo khó chịu. Anh sẽ không có nhiều khoảng trống để chọn vị trí trong vùng cấm như trước Uzbekistan.

Các trung vệ Colombia mạnh mẽ, quyết liệt, trong khi hệ thống phòng ngự của họ đủ tỉnh táo để hạn chế những đường tạt bóng sớm hoặc các pha nhả bóng vào khu vực 16,5 m.

Ronaldo vẫn có thể kết liễu trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc. Tuy nhiên, để khoảnh khắc ấy xuất hiện, Bồ Đào Nha cần nhiều hơn cảm hứng từ đội trưởng.

Roberto Martinez phải tìm lại sự cân bằng giữa việc phục vụ Ronaldo và khai thác phần còn lại của hàng công.

Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes hay Bernardo Silva phải kéo giãn khối phòng ngự Colombia, tạo ra tốc độ luân chuyển bóng đủ cao để Ronaldo không bị cô lập.

Nếu Bồ Đào Nha chỉ chăm chăm đưa bóng vào vòng cấm, họ dễ rơi vào cái bẫy thể lực và va chạm của Colombia.

Trận này, Colombia chỉ cần hòa để giữ ngôi đầu bảng K. Ngược lại, Bồ Đào Nha buộc phải thắng nếu muốn vượt lên.

Thế nên, đây không chỉ là trận tranh vị trí đầu bảng, mà còn là lời kiểm chứng sau cột mốc lịch sử của Ronaldo.

Đội hình dự kiến:

Colombia (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Puerta, Arias, Lerma; J Rodriguez, L Suarez, Luis Diaz.

Bồ Đào Nha (4-3-3): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Neves; Pedro Neto, Ronaldo, Joao Felix.

Dự đoán: 1-1.