World Cup 2026 đã xác định 6/8 cặp đấu vòng 1/8, trong đó tâm điểm là màn so tài giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha được xem là chung kết sớm.
Xem bàn thắng Colombia 1-0 Ghana (nguồn: VTV)
Đội hình ra sân
Colombia (4-3-3): Vargas; Munoz, Lucumi, Sanchez, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; James Rodriguez, Cordoba, Luis Diaz.
Ghana (4-5-1): Zigi; Senaya, Opoku, Luckassen, Mensah; Yirenkyi, Partey, I.Williams, Sibo, Semenyo; Ayew.
Bàn thắng: Arias 14'
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