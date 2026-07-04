Xem bàn thắng Colombia 1-0 Ghana (nguồn: VTV)

Đội hình ra sân

Colombia (4-3-3): Vargas; Munoz, Lucumi, Sanchez, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; James Rodriguez, Cordoba, Luis Diaz.

Ghana (4-5-1): Zigi; Senaya, Opoku, Luckassen, Mensah; Yirenkyi,  Partey, I.Williams, Sibo, Semenyo; Ayew.

Bàn thắng: Arias 14'